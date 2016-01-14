شاهد.. الأحساء تشرع في أعمال "التلفريك المعلّق" بمنتزه المغامرات

عبر مشروع تنشئ به 3 بحيرات وشلالين وشباك تسلق و "sky rope"

كشف أمين الأحساء ،المهندس عادل بن محمد الملحم، أن الأمانة بدأت أعمالها في تركيب "التلفريك المُعلّق" ؛ ضمن المرحلة الثانية بمشروع منتزه الملك عبدالله للمغامرات بجبل الشعبة "شمال شرق الأحساء" ، مبيناً أن مسار التلفريك يبلغ طوله 1500متر طولياً من أسفل الجبل إلى أعلى قمته ، بحيث يتكون من 3 محطات الأولى في أسفل الجبل وتعتبر المحطة الرئيسية ونقطة الانطلاق إلى المحطة التالية أعلى الجبل تليها المحطة الثالثة ثم العودة مرة أخرى إلى المحطة الرئيسية بشكل حلقي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تشغيل "التلفريك المُعلق" خلال النصف الأول من العام الحالي 2017.

ويضيف "الملحم": "وسيتم من خلال المشروع إنشاء بحيرتين في المنطقة السفلى من الجبل ، والأخرى في أعلاه على ارتفاع يتجاوز الـ 50 متراً تقريباً وينحدر من هذه البحيرة شلالان يصُبان بإتجاه البحيرة في الأسفل ، ويُقدر طول الواحد منهما بـ 550 مترا كمنظر طبيعي ، بالإضافة إلى إنشاء جسور معلقه وشباك تسلق و"sky rope" على قمم الجبال ومنطقة مظلات وألعاب أطفال ؛ حيث يغطي المشروع مساحه مليون متر مربع تقريباً".

ولفت إلى أن مشروع منتزه الملك عبدالله للمغامرات تهدف الأمانة من خلاله إلى توفير بيئة طبيعية مناسبة وجذب الشباب والأسر لقضاء أجمل الأوقات حيث يوفر للشباب الهوايات الجاذبة لفئتهم بالمغامرات الجبلية وألعاب التحدي والقوة ، وأيضاً يكون عنصر جذب سياحي للأهالي والزائرين القادمين من خارج المنطقة سواء من مدن المملكة المختلفة أو دول الخليج العربي الشقيقة ، مؤكداً حرص أمانة الأحساء على تنفيذ توجهات وتطلعات قيادتنا الحكيمة ،رعاها الله، بتسخير كافة الإمكانات والجهود التي تكفل إيجاد عوامل وعناصر الجذب الترفيهي والسياحي للمواطن بالدرجة الأولى، مع المحافظة على هوية كل منطقة من مناطقنا، وأن تتميز الأحساء بطابعها الجغرافي والتاريخي والسياحي.