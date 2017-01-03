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شاهد.. الأردن يحبط تهريب 58 ألف حبة مخدرة كانت في طريقها للمملكة

مصدر لـ "سبق": في عمليتين أحبطتا بمنفذ الدرة الحدودي وأحد الجناة سعودي

تمكنت مكافحة المخدرات الأردنية من إحباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة حاول فيها الجناة، أحدهم سعودي الجنسية، في عمليتين منفصلتين تهريب 58 ألف حبة مخدرة إلى السعودية.

 

ووفقاً لما أكده مصدر لـ " سبق " فإن العمليتين أحبطتا في منفذ الدرة الحدودي وهو أحد المعابر الحدودية الثلاثة بين الأردن والسعودية، ويقع على شاطئ خليج العقبة بين محافظة العقبة الأردنية ومحافظة حقل في منطقة تبوك.

 

وقالت إدارة الأعلام الأمني في مديرية الأمن العام الأردني اليوم في بيان زودت " سبق " بنسخة منه إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا وبعد تتبعهم لمعلومات حول نية أحد الأشخاص من جنسية عربية تهريب كميات من الحبوب المخدرة عبر أحد المعابر الحدودية البرية، من استيقاظه لحظة وصوله للمعبر الحدودي وضبطه والتحفظ على المركبة التي بحوزته من أجل تفتيشها بشكل دقيق.

 

وأضافت أنه وبتفتيش المركبة من قبل كوادر مكافحة المخدرات عثر بداخل محركها على 31 ألف حبة مخدرة أخفيت بطريقة فنية بداخله وجرى توديع المقبوض عليه لمدعي عام محكمة أمن الدولة بعد إنهاء كافة التحقيقات معه.

 

وفي الواقعة الثانية قالت إدارة الإعلام الأمني إن العاملين تمكنوا كذلك في أحد المعابر الحدودية البرية من ضبط قضية مشابهة بعد أن أنهوا جمع المعلومات حول أحد الأشخاص المشبوهين بمحاولة تهريب كميات من الحبوب المخدرة.

 

وأضافت أنه جرى ضبطه أثناء محاولته مغادرة البلاد بواسطة مركبته وتم التحفظ عليه وعلى المركبة التي عثر بداخلها عند تفتيشها بشكل دقيق على 27 ألف حبة مخدرة أخفيت بطريقة فنية وتم تحويل القضية كذلك لمدعي عام محكمة أمن الدولة.   

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الأردن يحبط تهريب 58 ألف حبة مخدرة كانت في طريقها للمملكة
سبق

تمكنت مكافحة المخدرات الأردنية من إحباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة حاول فيها الجناة، أحدهم سعودي الجنسية، في عمليتين منفصلتين تهريب 58 ألف حبة مخدرة إلى السعودية.

 

ووفقاً لما أكده مصدر لـ " سبق " فإن العمليتين أحبطتا في منفذ الدرة الحدودي وهو أحد المعابر الحدودية الثلاثة بين الأردن والسعودية، ويقع على شاطئ خليج العقبة بين محافظة العقبة الأردنية ومحافظة حقل في منطقة تبوك.

 

وقالت إدارة الأعلام الأمني في مديرية الأمن العام الأردني اليوم في بيان زودت " سبق " بنسخة منه إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا وبعد تتبعهم لمعلومات حول نية أحد الأشخاص من جنسية عربية تهريب كميات من الحبوب المخدرة عبر أحد المعابر الحدودية البرية، من استيقاظه لحظة وصوله للمعبر الحدودي وضبطه والتحفظ على المركبة التي بحوزته من أجل تفتيشها بشكل دقيق.

 

وأضافت أنه وبتفتيش المركبة من قبل كوادر مكافحة المخدرات عثر بداخل محركها على 31 ألف حبة مخدرة أخفيت بطريقة فنية بداخله وجرى توديع المقبوض عليه لمدعي عام محكمة أمن الدولة بعد إنهاء كافة التحقيقات معه.

 

وفي الواقعة الثانية قالت إدارة الإعلام الأمني إن العاملين تمكنوا كذلك في أحد المعابر الحدودية البرية من ضبط قضية مشابهة بعد أن أنهوا جمع المعلومات حول أحد الأشخاص المشبوهين بمحاولة تهريب كميات من الحبوب المخدرة.

 

وأضافت أنه جرى ضبطه أثناء محاولته مغادرة البلاد بواسطة مركبته وتم التحفظ عليه وعلى المركبة التي عثر بداخلها عند تفتيشها بشكل دقيق على 27 ألف حبة مخدرة أخفيت بطريقة فنية وتم تحويل القضية كذلك لمدعي عام محكمة أمن الدولة.   

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
05:42 PM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:34 AM
مصدر لـ "سبق": في عمليتين أحبطتا بمنفذ الدرة الحدودي وأحد الجناة سعودي

شاهد.. الأردن يحبط تهريب 58 ألف حبة مخدرة كانت في طريقها للمملكة

A A A
بدر الجبل - تبوك
10
14,722

تمكنت مكافحة المخدرات الأردنية من إحباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة حاول فيها الجناة، أحدهم سعودي الجنسية، في عمليتين منفصلتين تهريب 58 ألف حبة مخدرة إلى السعودية.

 

ووفقاً لما أكده مصدر لـ " سبق " فإن العمليتين أحبطتا في منفذ الدرة الحدودي وهو أحد المعابر الحدودية الثلاثة بين الأردن والسعودية، ويقع على شاطئ خليج العقبة بين محافظة العقبة الأردنية ومحافظة حقل في منطقة تبوك.

 

وقالت إدارة الأعلام الأمني في مديرية الأمن العام الأردني اليوم في بيان زودت " سبق " بنسخة منه إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا وبعد تتبعهم لمعلومات حول نية أحد الأشخاص من جنسية عربية تهريب كميات من الحبوب المخدرة عبر أحد المعابر الحدودية البرية، من استيقاظه لحظة وصوله للمعبر الحدودي وضبطه والتحفظ على المركبة التي بحوزته من أجل تفتيشها بشكل دقيق.

 

وأضافت أنه وبتفتيش المركبة من قبل كوادر مكافحة المخدرات عثر بداخل محركها على 31 ألف حبة مخدرة أخفيت بطريقة فنية بداخله وجرى توديع المقبوض عليه لمدعي عام محكمة أمن الدولة بعد إنهاء كافة التحقيقات معه.

 

وفي الواقعة الثانية قالت إدارة الإعلام الأمني إن العاملين تمكنوا كذلك في أحد المعابر الحدودية البرية من ضبط قضية مشابهة بعد أن أنهوا جمع المعلومات حول أحد الأشخاص المشبوهين بمحاولة تهريب كميات من الحبوب المخدرة.

 

وأضافت أنه جرى ضبطه أثناء محاولته مغادرة البلاد بواسطة مركبته وتم التحفظ عليه وعلى المركبة التي عثر بداخلها عند تفتيشها بشكل دقيق على 27 ألف حبة مخدرة أخفيت بطريقة فنية وتم تحويل القضية كذلك لمدعي عام محكمة أمن الدولة.   

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