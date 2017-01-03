شاهد .. الأسفلت ينهار بالمركبات في شقراء و"الخلطة" في مدخل المحافظة!

مفارقات وثّقها مواطنون بالفيديو والصـور وطالبوا بتدخُّل يحـاسب المقصريـن

وثّق مواطنون انهيار أحد الطرق في شقراء وغرز إطارات إحدى شاحنات النظافة في الأسفلت، كما وثّقوا قيام عدد من عمال البلدية بعمل خلطة الإسمنت على الأسفلت في الشارع الرئيس بالمحافظة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات.

تفصيلاً، رصد أحد المواطنين شاحنة الشركة المتعهدة بالنظافة وهي تعلق بأحد شوارع المحافظة؛ بعد انهيار الأسفلت بها وغرز عجلاتها بالأرض؛ بسبب الإهمال في عملية الردم لأحد الأنابيب.

فيما رصد مواطن آخر، قيام عدد من عمال البلدية بعمل خلطة الإسمنت في الشارع الرئيس بالمحافظة، وفي أكثر من موضع؛ إذ قاموا بوضع الأسفلت فرشاً لخلطة الإسمنت في مدخل المحافظة الشرقي قبل دوّار السجن، كما كرّروا المخالفة في الشارع نفسه قبل دوّار بيت الطالب.

وطالب مواطنون، الجهات المسؤولة بمحاسبة المخالف للتعليمات والأنظمة، ومساءلة المقصّر في الإشراف على عمال البلدية، وعلى الشركات التي تتولى تمديد الأنابيب والشبكات في طرق المحافظة وشوارعها.