النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. الاعتداء على الأشجار يُجرّد البيئة منها من أجل "الحطب والفحم" جنوبي الطائف

المُخالفون حولوا وادي أيان لتلك المُمارسات المُخالفة .. ومطالبات بتشديد الرقابة

تزايدت عمليات الاعتداء الجائر على الأشجار المُعمرة والنافعة في وادي أيان، بتهامة بلاد ربيع، في بني سعد جنوبي الطائف، وذلك من أجل الاحتطاب، وتصنيع الفحم بشكلٍ مخالف في جبال الوادي من قِبل بعض الأشخاص الذين يُشكلون مجموعات تقوم بمثل هذه الأعمال المُخالفة للأنظمة.

ورصدت "سبق" تلك العمليات التي قضت على الأشجار، حيث يتم تحميل مركبات ثقيلة بصفة يومية من الحطب، ويزداد شراسةً الاحتطاب في موسم الشتاء، وترتفع الأسعار حتى يصبح المتاجرة به تنافسيًا بين هؤلاء المخالفين، كما يقومون بعمل مجموعات من العمالة المخالفة، وإعطائهم نسبًا عالية من مصادر دخل الاحتطاب، ما يزيدهم اندفاعًا لهدم البيئة ومصادرة كميات كبيرة من الأشجار النافعة وغيرها، وتُصبح تلك البيئة جرداء.

وكانت المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات، قد نصت على أن يُعاقب كل من يتاجر أو ينقل نتاج الغابات العامة "الحطب والفحم المحلي" بعشرة آلاف ريال للطن الواحد، مع مصادرة ما يتم ضبطه، وغرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، مع مصادرة ما يتم ضبطه، وزيادة غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، و200 ريال عن كل طن تربة تُنقل أو تُجرف من أراضي المراعي والغابات.

ويأتي هذا القرار حفاظًا على الغطاء النباتي الطبيعي بالمملكة بشقيه الرعوي والحراجي، والحد من ظاهرة الاحتطاب التي أثرت على نمو الأشجار وحياتها، وتمشيًا مع نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 وتاريخ 29 /10 /1425هـ ولائحته التنفيذية.

ويُطالب عديد من أهالي المنطقة بتكثيف عمليات الرقابة من قِبل الجهات المختصة، وذلك لإيقاف ذلك الاعتداء على البيئة، وزيادة العمل والوجود الأمني عن طريق نقاط التفتيش التي ترصد تحركات المركبات المُحملة بتلك الأحطاب والفحم ومُعاقبة أصحابها بواقع النظام، بعد وقوف اللجان ومن ضمنها مندوبون عن "الزراعة" لمتابعة الموقع ورصد كامل المخالفات، وتحميل أصحابها العقوبات النظامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. الاعتداء على الأشجار يُجرّد البيئة منها من أجل "الحطب والفحم" جنوبي الطائف
سبق

تزايدت عمليات الاعتداء الجائر على الأشجار المُعمرة والنافعة في وادي أيان، بتهامة بلاد ربيع، في بني سعد جنوبي الطائف، وذلك من أجل الاحتطاب، وتصنيع الفحم بشكلٍ مخالف في جبال الوادي من قِبل بعض الأشخاص الذين يُشكلون مجموعات تقوم بمثل هذه الأعمال المُخالفة للأنظمة.

ورصدت "سبق" تلك العمليات التي قضت على الأشجار، حيث يتم تحميل مركبات ثقيلة بصفة يومية من الحطب، ويزداد شراسةً الاحتطاب في موسم الشتاء، وترتفع الأسعار حتى يصبح المتاجرة به تنافسيًا بين هؤلاء المخالفين، كما يقومون بعمل مجموعات من العمالة المخالفة، وإعطائهم نسبًا عالية من مصادر دخل الاحتطاب، ما يزيدهم اندفاعًا لهدم البيئة ومصادرة كميات كبيرة من الأشجار النافعة وغيرها، وتُصبح تلك البيئة جرداء.

وكانت المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات، قد نصت على أن يُعاقب كل من يتاجر أو ينقل نتاج الغابات العامة "الحطب والفحم المحلي" بعشرة آلاف ريال للطن الواحد، مع مصادرة ما يتم ضبطه، وغرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، مع مصادرة ما يتم ضبطه، وزيادة غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، و200 ريال عن كل طن تربة تُنقل أو تُجرف من أراضي المراعي والغابات.

ويأتي هذا القرار حفاظًا على الغطاء النباتي الطبيعي بالمملكة بشقيه الرعوي والحراجي، والحد من ظاهرة الاحتطاب التي أثرت على نمو الأشجار وحياتها، وتمشيًا مع نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 وتاريخ 29 /10 /1425هـ ولائحته التنفيذية.

ويُطالب عديد من أهالي المنطقة بتكثيف عمليات الرقابة من قِبل الجهات المختصة، وذلك لإيقاف ذلك الاعتداء على البيئة، وزيادة العمل والوجود الأمني عن طريق نقاط التفتيش التي ترصد تحركات المركبات المُحملة بتلك الأحطاب والفحم ومُعاقبة أصحابها بواقع النظام، بعد وقوف اللجان ومن ضمنها مندوبون عن "الزراعة" لمتابعة الموقع ورصد كامل المخالفات، وتحميل أصحابها العقوبات النظامية.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
09:45 PM

شاهد .. الاعتداء على الأشجار يُجرّد البيئة منها من أجل "الحطب والفحم" جنوبي الطائف

المُخالفون حولوا وادي أيان لتلك المُمارسات المُخالفة .. ومطالبات بتشديد الرقابة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
5
7,929

تزايدت عمليات الاعتداء الجائر على الأشجار المُعمرة والنافعة في وادي أيان، بتهامة بلاد ربيع، في بني سعد جنوبي الطائف، وذلك من أجل الاحتطاب، وتصنيع الفحم بشكلٍ مخالف في جبال الوادي من قِبل بعض الأشخاص الذين يُشكلون مجموعات تقوم بمثل هذه الأعمال المُخالفة للأنظمة.

ورصدت "سبق" تلك العمليات التي قضت على الأشجار، حيث يتم تحميل مركبات ثقيلة بصفة يومية من الحطب، ويزداد شراسةً الاحتطاب في موسم الشتاء، وترتفع الأسعار حتى يصبح المتاجرة به تنافسيًا بين هؤلاء المخالفين، كما يقومون بعمل مجموعات من العمالة المخالفة، وإعطائهم نسبًا عالية من مصادر دخل الاحتطاب، ما يزيدهم اندفاعًا لهدم البيئة ومصادرة كميات كبيرة من الأشجار النافعة وغيرها، وتُصبح تلك البيئة جرداء.

وكانت المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات، قد نصت على أن يُعاقب كل من يتاجر أو ينقل نتاج الغابات العامة "الحطب والفحم المحلي" بعشرة آلاف ريال للطن الواحد، مع مصادرة ما يتم ضبطه، وغرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، مع مصادرة ما يتم ضبطه، وزيادة غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، و200 ريال عن كل طن تربة تُنقل أو تُجرف من أراضي المراعي والغابات.

ويأتي هذا القرار حفاظًا على الغطاء النباتي الطبيعي بالمملكة بشقيه الرعوي والحراجي، والحد من ظاهرة الاحتطاب التي أثرت على نمو الأشجار وحياتها، وتمشيًا مع نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 وتاريخ 29 /10 /1425هـ ولائحته التنفيذية.

ويُطالب عديد من أهالي المنطقة بتكثيف عمليات الرقابة من قِبل الجهات المختصة، وذلك لإيقاف ذلك الاعتداء على البيئة، وزيادة العمل والوجود الأمني عن طريق نقاط التفتيش التي ترصد تحركات المركبات المُحملة بتلك الأحطاب والفحم ومُعاقبة أصحابها بواقع النظام، بعد وقوف اللجان ومن ضمنها مندوبون عن "الزراعة" لمتابعة الموقع ورصد كامل المخالفات، وتحميل أصحابها العقوبات النظامية.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,554
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,847
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة