تزايدت عمليات الاعتداء الجائر على الأشجار المُعمرة والنافعة في وادي أيان، بتهامة بلاد ربيع، في بني سعد جنوبي الطائف، وذلك من أجل الاحتطاب، وتصنيع الفحم بشكلٍ مخالف في جبال الوادي من قِبل بعض الأشخاص الذين يُشكلون مجموعات تقوم بمثل هذه الأعمال المُخالفة للأنظمة. ورصدت "سبق" تلك العمليات التي قضت على الأشجار، حيث يتم تحميل مركبات ثقيلة بصفة يومية من الحطب، ويزداد شراسةً الاحتطاب في موسم الشتاء، وترتفع الأسعار حتى يصبح المتاجرة به تنافسيًا بين هؤلاء المخالفين، كما يقومون بعمل مجموعات من العمالة المخالفة، وإعطائهم نسبًا عالية من مصادر دخل الاحتطاب، ما يزيدهم اندفاعًا لهدم البيئة ومصادرة كميات كبيرة من الأشجار النافعة وغيرها، وتُصبح تلك البيئة جرداء. وكانت المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات، قد نصت على أن يُعاقب كل من يتاجر أو ينقل نتاج الغابات العامة "الحطب والفحم المحلي" بعشرة آلاف ريال للطن الواحد، مع مصادرة ما يتم ضبطه، وغرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، مع مصادرة ما يتم ضبطه، وزيادة غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، و200 ريال عن كل طن تربة تُنقل أو تُجرف من أراضي المراعي والغابات. ويأتي هذا القرار حفاظًا على الغطاء النباتي الطبيعي بالمملكة بشقيه الرعوي والحراجي، والحد من ظاهرة الاحتطاب التي أثرت على نمو الأشجار وحياتها، وتمشيًا مع نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 وتاريخ 29 /10 /1425هـ ولائحته التنفيذية. ويُطالب عديد من أهالي المنطقة بتكثيف عمليات الرقابة من قِبل الجهات المختصة، وذلك لإيقاف ذلك الاعتداء على البيئة، وزيادة العمل والوجود الأمني عن طريق نقاط التفتيش التي ترصد تحركات المركبات المُحملة بتلك الأحطاب والفحم ومُعاقبة أصحابها بواقع النظام، بعد وقوف اللجان ومن ضمنها مندوبون عن "الزراعة" لمتابعة الموقع ورصد كامل المخالفات، وتحميل أصحابها العقوبات النظامية.

شاهد .. الاعتداء على الأشجار يُجرّد البيئة منها من أجل "الحطب والفحم" جنوبي الطائف فهد العتيبي سبق 2017-10-09 تزايدت عمليات الاعتداء الجائر على الأشجار المُعمرة والنافعة في وادي أيان، بتهامة بلاد ربيع، في بني سعد جنوبي الطائف، وذلك من أجل الاحتطاب، وتصنيع الفحم بشكلٍ مخالف في جبال الوادي من قِبل بعض الأشخاص الذين يُشكلون مجموعات تقوم بمثل هذه الأعمال المُخالفة للأنظمة.



ورصدت "سبق" تلك العمليات التي قضت على الأشجار، حيث يتم تحميل مركبات ثقيلة بصفة يومية من الحطب، ويزداد شراسةً الاحتطاب في موسم الشتاء، وترتفع الأسعار حتى يصبح المتاجرة به تنافسيًا بين هؤلاء المخالفين، كما يقومون بعمل مجموعات من العمالة المخالفة، وإعطائهم نسبًا عالية من مصادر دخل الاحتطاب، ما يزيدهم اندفاعًا لهدم البيئة ومصادرة كميات كبيرة من الأشجار النافعة وغيرها، وتُصبح تلك البيئة جرداء.



وكانت المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات، قد نصت على أن يُعاقب كل من يتاجر أو ينقل نتاج الغابات العامة "الحطب والفحم المحلي" بعشرة آلاف ريال للطن الواحد، مع مصادرة ما يتم ضبطه، وغرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، مع مصادرة ما يتم ضبطه، وزيادة غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، و200 ريال عن كل طن تربة تُنقل أو تُجرف من أراضي المراعي والغابات.



ويأتي هذا القرار حفاظًا على الغطاء النباتي الطبيعي بالمملكة بشقيه الرعوي والحراجي، والحد من ظاهرة الاحتطاب التي أثرت على نمو الأشجار وحياتها، وتمشيًا مع نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 وتاريخ 29 /10 /1425هـ ولائحته التنفيذية.



ويُطالب عديد من أهالي المنطقة بتكثيف عمليات الرقابة من قِبل الجهات المختصة، وذلك لإيقاف ذلك الاعتداء على البيئة، وزيادة العمل والوجود الأمني عن طريق نقاط التفتيش التي ترصد تحركات المركبات المُحملة بتلك الأحطاب والفحم ومُعاقبة أصحابها بواقع النظام، بعد وقوف اللجان ومن ضمنها مندوبون عن "الزراعة" لمتابعة الموقع ورصد كامل المخالفات، وتحميل أصحابها العقوبات النظامية.



09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439 09:45 PM

شاهد .. الاعتداء على الأشجار يُجرّد البيئة منها من أجل "الحطب والفحم" جنوبي الطائف المُخالفون حولوا وادي أيان لتلك المُمارسات المُخالفة .. ومطالبات بتشديد الرقابة





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تزايدت عمليات الاعتداء الجائر على الأشجار المُعمرة والنافعة في وادي أيان، بتهامة بلاد ربيع، في بني سعد جنوبي الطائف، وذلك من أجل الاحتطاب، وتصنيع الفحم بشكلٍ مخالف في جبال الوادي من قِبل بعض الأشخاص الذين يُشكلون مجموعات تقوم بمثل هذه الأعمال المُخالفة للأنظمة.



ورصدت "سبق" تلك العمليات التي قضت على الأشجار، حيث يتم تحميل مركبات ثقيلة بصفة يومية من الحطب، ويزداد شراسةً الاحتطاب في موسم الشتاء، وترتفع الأسعار حتى يصبح المتاجرة به تنافسيًا بين هؤلاء المخالفين، كما يقومون بعمل مجموعات من العمالة المخالفة، وإعطائهم نسبًا عالية من مصادر دخل الاحتطاب، ما يزيدهم اندفاعًا لهدم البيئة ومصادرة كميات كبيرة من الأشجار النافعة وغيرها، وتُصبح تلك البيئة جرداء.



وكانت المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات، قد نصت على أن يُعاقب كل من يتاجر أو ينقل نتاج الغابات العامة "الحطب والفحم المحلي" بعشرة آلاف ريال للطن الواحد، مع مصادرة ما يتم ضبطه، وغرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، مع مصادرة ما يتم ضبطه، وزيادة غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، و200 ريال عن كل طن تربة تُنقل أو تُجرف من أراضي المراعي والغابات.



ويأتي هذا القرار حفاظًا على الغطاء النباتي الطبيعي بالمملكة بشقيه الرعوي والحراجي، والحد من ظاهرة الاحتطاب التي أثرت على نمو الأشجار وحياتها، وتمشيًا مع نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 وتاريخ 29 /10 /1425هـ ولائحته التنفيذية.



ويُطالب عديد من أهالي المنطقة بتكثيف عمليات الرقابة من قِبل الجهات المختصة، وذلك لإيقاف ذلك الاعتداء على البيئة، وزيادة العمل والوجود الأمني عن طريق نقاط التفتيش التي ترصد تحركات المركبات المُحملة بتلك الأحطاب والفحم ومُعاقبة أصحابها بواقع النظام، بعد وقوف اللجان ومن ضمنها مندوبون عن "الزراعة" لمتابعة الموقع ورصد كامل المخالفات، وتحميل أصحابها العقوبات النظامية.

