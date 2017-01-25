أغلقت فرق وزارة التجارة والاستثمار مستودعاً في تبوك يستخدم الإسفنج الملوث والتالف في تنجيد المفروشات وبيعها كجديدة.
جاء ذلك خلال جولات تفتيشية لفرق الوزارة، حيث تم تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية واستدعاء صاحب المستودع لإكمال الإجراءات النظامية.
شاهد.. "التجارة" تدهم مستودعًا يستخدم إسفنجيات ملوثة للمفروشات في تبوك
تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية واستدعاء صاحب المستودع لإكمال الإجراءات
أغلقت فرق وزارة التجارة والاستثمار مستودعاً في تبوك يستخدم الإسفنج الملوث والتالف في تنجيد المفروشات وبيعها كجديدة.
جاء ذلك خلال جولات تفتيشية لفرق الوزارة، حيث تم تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية واستدعاء صاحب المستودع لإكمال الإجراءات النظامية.
أغلقت فرق وزارة التجارة والاستثمار مستودعاً في تبوك يستخدم الإسفنج الملوث والتالف في تنجيد المفروشات وبيعها كجديدة.
تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية واستدعاء صاحب المستودع لإكمال الإجراءات
شاهد.. "التجارة" تدهم مستودعًا يستخدم إسفنجيات ملوثة للمفروشات في تبوك
أغلقت فرق وزارة التجارة والاستثمار مستودعاً في تبوك يستخدم الإسفنج الملوث والتالف في تنجيد المفروشات وبيعها كجديدة.
جاء ذلك خلال جولات تفتيشية لفرق الوزارة، حيث تم تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية واستدعاء صاحب المستودع لإكمال الإجراءات النظامية.