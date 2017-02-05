شاهد.. الجموع تشيّع الشهيد "المطيري".. وهذا طلبه ووصيته لشقيقه قبل الرحيل

شقيقه لـ"سبق": أفتخر أنا وعائلتي وأسرتي أنه استشهد في جبهات القتال

شيّعت الجموع الغفيرة، أمس السبت، الشهيد نواف المطيري من رجال الشرطة العسكرية بعد استشهاده على الحد الجنوبي، وحصلت "سبق" على وصيته التي أرسلها لأحد أشقائه قبل استشهاده.

تَقَدّم المشيعين محافظ شقراء محمد بن سعود الهلال، وجموع غفيرة من المشيعين وأقرباء الشهيد ومحبيه، إذ صلي عليه في جامع المهنا وقبر في مقبرة شقراء.

"سبق" تابعت مراسم الدفن وقدمت العزاء لذويه في مصابهم، والتقت شقيق سلمان الذي عبّر عن فخره باستشهاد شقيقه في سبيل الله وقال: "الحمد لله والشكر على قضائه وقدره، والحمد لله أنه استشهد وهو يحمي المقدسات ويدافع عن دينه وأهله ووطنه، وأفتخر أنا وعائلتي وكل أسرتي أنه استشهد في جبهات القتال، ونسأل الله له المغفرة".

وأضاف: "أخي نواف متزوج وله طفلان "المثنى" 4 سنوات و"سلطان" سنة ونصف، ولما ذهب للمرابطة على الحدود أرسل لي رسالة بالواتس من جبهات القتال قال فيها (سلام عليكم: مهمتي سنة في جازان ودوامنا صعب شوي والحمدلله على كل شيء مرابطين في سبيل الله في خدمة الدين والوطن نحتسب الأجر، والمكتوب ما ندري عنه، الدنيا حياة أو موت، لكن بوصيك على عيالي لا يحتاجون إلى شيء، وإذا الله كتب لي الشهادة لا تنسوني بالصدقة).

وتابع: " كان الشهيد يعمل في الشرطة العسكرية في الدمام ويسكن في بيت مستأجر، ولم يستطع أن يبني مسكنًا لأسرته على الرغم من أن اسمه نزل من ضمن الممنوحين قرضًا منذ سنتين وذلك لعدم قدرته على شراء أرض يبني عليها المنزل".

وتابع: "الشهيد لديه التزامات مالية لدى أحد البنوك سدد جزءًا منها والبقية استشهد ولم يسددها حتى الآن".

من جانب آخر، أكد عم الشهيد أن الفقيد استشهد من أجل الوطن؛ حامدًا الله على استشهاده وهو يدافع عن وطنه وأرضه وعرضه ومليكه، قائلاً: "نحن وأبناء قبيلتنا فداء لهذا الوطن"؛ متمنيًا أن يكون يومهم مثل يومه مستشهدين من أجل الدين والملك والوطن.

وأضاف: "كان الشهيد في الخطوط الأمامية ضمن قناصة الجيش السعودي، فأصابته شظايا عدة، أدت لاستشهاده رحمه الله وتقبله فيمن عنده".

وتابع: "لدى الشهيد شقيقان محمد وحمد يحملان الشهادة الثانوية ويتمنيان أن يكلفا مكان شقيقهما في الذود عن الوطن وحماية الحدود من كل معتدٍ".

وأردف: "والد الشهيد يسكن في شقراء في بيت مستأجر وشرع في بناء منزل لعائلته إلا أنه لم يستطع إكماله حتى الآن".