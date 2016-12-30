شاهد.. "الحارثي" يشارك طلاب الكشافة خدمة المعتمرين والزوار

قال: المملكة سخَّرت كامل الإمكانات لضمان تأدية مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهولة

شارك وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية "الدكتور محمد بن عطية الحارثي"، أبناءه منسوبي الكشافة في تعليم مكة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام من الزوار المعتمرين، قبل صلاة الجمعة بالمسجد الحرام.



وقال "الحارثي" إنه لَشرفٌ كبير أغبط أبنائي منسوبي الكشافة بإدارة التعليم بمكة عليه، مؤكدًا أن خدمة الحرمين الشريفين وقاصديها شرف عظيم تقوم به حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، على أكمل وجه؛ حيث سخَّرت -حرسها الله- كامل الإمكانات لضمان تأدية مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهولة.

وقال "الحارثي": إن ما نشاهده من خدمات تقدم لضيوف الحرمين الشريفين يعجز اللسان عن ذكرها والمقال عن رصدها. مضيفًا: لقد شاهدت اليوم خلال مرافقتي لطلاب الكشافة ما يثلج الصدر من تكامل وتضافر الجهود بين جميع قطاعات الدولة؛ مما ينعكس إيجابًا -ولله الحمد- على قاصدي الحرمين الشريفين.

واختتم "الحارثي" برفع خالص الدعاء للمولى -جلَّت قدرته- بأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود، وأن يرد كيد المعتدين في نحورهم ويجزي القائمين على خدمة ضيوف بيت الله الحرام خير الجزاء.

