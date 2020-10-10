بثت وزارة الداخلية فيديو للعملية الإرهابية التي تعرضت لها نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بقصر السلام بجدة.
ونشرت صورة منفذ الاعتداء الإرهابي على نقطة الحراسة الخارجية للبوابة الجنوبية لقصر السلام بجدة منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري.
كما نشرت صور شهداء الواجب في االاعتداء الإرهابي، الشهيد حماد المطيري والشهيد عبدالله السبيعي.
شاهد.. "الداخلية" تنشر صورة منفذ اعتداء قصر السلام وصور شهيدي الواجب
بثت وزارة الداخلية فيديو للعملية الإرهابية التي تعرضت لها نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بقصر السلام بجدة.
ونشرت صورة منفذ الاعتداء الإرهابي على نقطة الحراسة الخارجية للبوابة الجنوبية لقصر السلام بجدة منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري.
كما نشرت صور شهداء الواجب في االاعتداء الإرهابي، الشهيد حماد المطيري والشهيد عبدالله السبيعي.
بثت وزارة الداخلية فيديو للعملية الإرهابية التي تعرضت لها نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بقصر السلام بجدة.
شاهد.. "الداخلية" تنشر صورة منفذ اعتداء قصر السلام وصور شهيدي الواجب
بثت وزارة الداخلية فيديو للعملية الإرهابية التي تعرضت لها نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بقصر السلام بجدة.
ونشرت صورة منفذ الاعتداء الإرهابي على نقطة الحراسة الخارجية للبوابة الجنوبية لقصر السلام بجدة منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري.
كما نشرت صور شهداء الواجب في االاعتداء الإرهابي، الشهيد حماد المطيري والشهيد عبدالله السبيعي.