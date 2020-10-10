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شاهد.. "الداخلية" تنشر صورة منفذ اعتداء قصر السلام وصور شهيدي الواجب

بثت وزارة الداخلية فيديو للعملية الإرهابية التي تعرضت لها نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بقصر السلام بجدة.

ونشرت صورة منفذ الاعتداء الإرهابي على نقطة الحراسة الخارجية للبوابة الجنوبية لقصر السلام بجدة منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري.

كما نشرت صور شهداء الواجب في االاعتداء الإرهابي، الشهيد حماد المطيري والشهيد عبدالله السبيعي.

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شاهد.. "الداخلية" تنشر صورة منفذ اعتداء قصر السلام وصور شهيدي الواجب
سبق

بثت وزارة الداخلية فيديو للعملية الإرهابية التي تعرضت لها نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بقصر السلام بجدة.

ونشرت صورة منفذ الاعتداء الإرهابي على نقطة الحراسة الخارجية للبوابة الجنوبية لقصر السلام بجدة منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري.

كما نشرت صور شهداء الواجب في االاعتداء الإرهابي، الشهيد حماد المطيري والشهيد عبدالله السبيعي.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
04:02 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
02:12 AM

شاهد.. "الداخلية" تنشر صورة منفذ اعتداء قصر السلام وصور شهيدي الواجب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
56
129,104

بثت وزارة الداخلية فيديو للعملية الإرهابية التي تعرضت لها نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بقصر السلام بجدة.

ونشرت صورة منفذ الاعتداء الإرهابي على نقطة الحراسة الخارجية للبوابة الجنوبية لقصر السلام بجدة منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري.

كما نشرت صور شهداء الواجب في االاعتداء الإرهابي، الشهيد حماد المطيري والشهيد عبدالله السبيعي.

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