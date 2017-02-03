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شاهد.. "الدحة" و"الهجيني" في استقبال أمير الشمالية بـ"الجنادرية31"

قبيل جولة ميدانية له شملت جناح المنطقة وأقسامه وأجنحة حكومية أخرى

 استقبل وفد منطقة الحدود الشمالية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية31" أمير المنطقة الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد آل سعود، بموروثها الشعبي الدحة والهجيني والعديد من الفنون الشعبية لدى زيارته الجناح، مساء أمس الخميس، يرافقه رئيس الوفد خلف بن حمود القاران ونائبه ومحافظ رفحاء.
 
وقام أمير الشمالية، في جولة ميدانية، في أرجاء الجناح شملت قسم الحياة الطبيعية وقسم السمن البري والفراء وقرص الخبز جناح الخبز الشمالي وكافة أجنحة المعرض، بالإضافة لجناح هيئة السياحة وجامعة الحدود الشمالية والأمانة وشركة معادن.
 
وقدم مشرف جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة شرحاً عن مشاركات فناني وفنانات المنطقة التشكيليين وبيت التراث والمعرض التشكيلي والأسر المنتجة والحرف.

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شاهد.. "الدحة" و"الهجيني" في استقبال أمير الشمالية بـ"الجنادرية31"
سبق

 استقبل وفد منطقة الحدود الشمالية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية31" أمير المنطقة الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد آل سعود، بموروثها الشعبي الدحة والهجيني والعديد من الفنون الشعبية لدى زيارته الجناح، مساء أمس الخميس، يرافقه رئيس الوفد خلف بن حمود القاران ونائبه ومحافظ رفحاء.
 
وقام أمير الشمالية، في جولة ميدانية، في أرجاء الجناح شملت قسم الحياة الطبيعية وقسم السمن البري والفراء وقرص الخبز جناح الخبز الشمالي وكافة أجنحة المعرض، بالإضافة لجناح هيئة السياحة وجامعة الحدود الشمالية والأمانة وشركة معادن.
 
وقدم مشرف جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة شرحاً عن مشاركات فناني وفنانات المنطقة التشكيليين وبيت التراث والمعرض التشكيلي والأسر المنتجة والحرف.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
02:40 PM
قبيل جولة ميدانية له شملت جناح المنطقة وأقسامه وأجنحة حكومية أخرى

شاهد.. "الدحة" و"الهجيني" في استقبال أمير الشمالية بـ"الجنادرية31"

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خالد السويلمي - الرياض
2
9,629

 استقبل وفد منطقة الحدود الشمالية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية31" أمير المنطقة الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد آل سعود، بموروثها الشعبي الدحة والهجيني والعديد من الفنون الشعبية لدى زيارته الجناح، مساء أمس الخميس، يرافقه رئيس الوفد خلف بن حمود القاران ونائبه ومحافظ رفحاء.
 
وقام أمير الشمالية، في جولة ميدانية، في أرجاء الجناح شملت قسم الحياة الطبيعية وقسم السمن البري والفراء وقرص الخبز جناح الخبز الشمالي وكافة أجنحة المعرض، بالإضافة لجناح هيئة السياحة وجامعة الحدود الشمالية والأمانة وشركة معادن.
 
وقدم مشرف جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة شرحاً عن مشاركات فناني وفنانات المنطقة التشكيليين وبيت التراث والمعرض التشكيلي والأسر المنتجة والحرف.

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