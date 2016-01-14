شاهد.. "الصقور السعودية" تسطر لوحات فنية في سماء الثمامة

بمناسبة انطلاق "الملتقى الثالث للطيران العام"

تصوير - عبدالله النحيط: شهدت العاصمة الرياض، أمس الجمعة، تظاهرة طيران نوعية بمناسبة انطلاق "الملتقى الثالث للطيران العام"؛ وذلك في مقر نادي الطيران الطيران السعودي بمطار الثمامة.

وقد انطلق الملتقى هذا العام بحضور ومشاركة أكثر من 50 طائرة من فئة الطائرات الخاصة النفاثة، والطائرات الخاصة المروحية ذات المحرك الواحد، وطائرات رياضية قادمة من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج.

وبدأت الفعاليات الجمعة (13 يناير 2017) من الساعة 2:00 ظهرًا، وتستمر اليوم السبت (14 يناير 2017) في الساعة 12:00 ظهرًا، بمشاركة نخبة من أعضاء نادي الطيران السعودي، وفريق الصقور السعودية، وأكاديميات الطيران العام المرخصة من قِبَل الهيئة العامة للطيران المدني، ومدارس الطيران الرياضي المرخصة من نادي الطيران السعودي.