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شاهد.. الطفل "مؤيّد" يبكي فرسه "إيناس" بعد نفوقها في حادث مروري

​أهداها إليه والده وصدمتها حافلة ركاب بعد ترجله منها بثوانٍ

تسبب حادث مروري عصر اليوم في مقتل فرس عربية أصيلة بعد ثوان قليلة من ترجّل فارسها الطفل "مؤيد بن فائز البراق"، إثر اصطدامها بحافلة نقل ركاب كبيرة في قرية الزوران جنوب الطائف.

وقال شاهد العيان "منصور العضياني" لـ"سبق": إن حافلة اصطدمت بفرس بعد خروجها على قارعة الطريق، مفيداً بأنه لا توجد إصابات بشرية، ولله الحمد.
 
وأضاف: "استوقفتني دموع أحد الأطفال وبكاؤه الشديد في موقع الحادث، وتبيّن لي أنه مالك الفرس".

وقال "فائز البراق" والد الطفل: "اشتريت الفرس بعد اقتراضي من البنك وأهديتها لابني بسبب حبه وشغفه الشديد بالخيل وإعجابه بها، ومتابعة أخبار الفرسان؛ لكن فرحته لم تستمر طويلاً بعد أن فقدها في هذا الحادث"، مضيفا أن قيمة الفرس السوقيه عالية.

بدوره، قال الطفل "مؤيد": "كنت قبل دقائق قليلة أمتطي الفرس "إيناس"، هدية والدي الغالية جداً على قلبي، وترجّلت منها، ولم أصدّق ما شاهدته عيني بعد ذلك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الطفل "مؤيّد" يبكي فرسه "إيناس" بعد نفوقها في حادث مروري
سبق

تسبب حادث مروري عصر اليوم في مقتل فرس عربية أصيلة بعد ثوان قليلة من ترجّل فارسها الطفل "مؤيد بن فائز البراق"، إثر اصطدامها بحافلة نقل ركاب كبيرة في قرية الزوران جنوب الطائف.

وقال شاهد العيان "منصور العضياني" لـ"سبق": إن حافلة اصطدمت بفرس بعد خروجها على قارعة الطريق، مفيداً بأنه لا توجد إصابات بشرية، ولله الحمد.
 
وأضاف: "استوقفتني دموع أحد الأطفال وبكاؤه الشديد في موقع الحادث، وتبيّن لي أنه مالك الفرس".

وقال "فائز البراق" والد الطفل: "اشتريت الفرس بعد اقتراضي من البنك وأهديتها لابني بسبب حبه وشغفه الشديد بالخيل وإعجابه بها، ومتابعة أخبار الفرسان؛ لكن فرحته لم تستمر طويلاً بعد أن فقدها في هذا الحادث"، مضيفا أن قيمة الفرس السوقيه عالية.

بدوره، قال الطفل "مؤيد": "كنت قبل دقائق قليلة أمتطي الفرس "إيناس"، هدية والدي الغالية جداً على قلبي، وترجّلت منها، ولم أصدّق ما شاهدته عيني بعد ذلك".

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
09:47 PM
​أهداها إليه والده وصدمتها حافلة ركاب بعد ترجله منها بثوانٍ

شاهد.. الطفل "مؤيّد" يبكي فرسه "إيناس" بعد نفوقها في حادث مروري

A A A
سويد الحارثي - الطائف
119
98,570

تسبب حادث مروري عصر اليوم في مقتل فرس عربية أصيلة بعد ثوان قليلة من ترجّل فارسها الطفل "مؤيد بن فائز البراق"، إثر اصطدامها بحافلة نقل ركاب كبيرة في قرية الزوران جنوب الطائف.

وقال شاهد العيان "منصور العضياني" لـ"سبق": إن حافلة اصطدمت بفرس بعد خروجها على قارعة الطريق، مفيداً بأنه لا توجد إصابات بشرية، ولله الحمد.
 
وأضاف: "استوقفتني دموع أحد الأطفال وبكاؤه الشديد في موقع الحادث، وتبيّن لي أنه مالك الفرس".

وقال "فائز البراق" والد الطفل: "اشتريت الفرس بعد اقتراضي من البنك وأهديتها لابني بسبب حبه وشغفه الشديد بالخيل وإعجابه بها، ومتابعة أخبار الفرسان؛ لكن فرحته لم تستمر طويلاً بعد أن فقدها في هذا الحادث"، مضيفا أن قيمة الفرس السوقيه عالية.

بدوره، قال الطفل "مؤيد": "كنت قبل دقائق قليلة أمتطي الفرس "إيناس"، هدية والدي الغالية جداً على قلبي، وترجّلت منها، ولم أصدّق ما شاهدته عيني بعد ذلك".

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