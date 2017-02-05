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شاهد.. "العم بحري" لـ"سبق": شاركت في أول جنادرية منذ 33 عاماً وكانت 3 دكاكين

يصنع الصدف والناضور والنبل

تصوير ظافر الشهري ومرزوق العويمري: يقف صائد المحار والأصداف ابن تبوك أحمد فرج الملقب بالعم "بحري" الذي التقته "سبق" وهو يحكي قصته مع الجنادرية منذ بدايتها منذ انطلاق المهرجان الوطني الأول للتراث والثقافة في 2 رجب 1405 هـ أي منذ 33 عاما.

 

يقول العم بحري الذي يبلغ من العمر 82 عاما كنا ثلاثة حرفيين من تبوك ومن أملج بالتحديد صديقاي واحد منهما توفاه الله والثاني لا أعلم عنه شيئا كلنا جئنا من تبوك منذ 33 عاما لنشارك في مهرجان الجنادرية والذي لم يكن مثل اليوم.

 

ويشير العم بحري أن المهرجان كان هذه الساحة فقط-يقصد ساحة السوق الشعبي الآن – وكان هناك 3 دكاكين فقط وخيم شعر ومن ساعتها إلى الآن وأنا أشارك في كل دورة.

 

ويرى الزائر للعم بحري أصدافا رائعة ونبالا قديمة ونواضير ويحكي قصته مع الناضور يقول تعلمت صناعتها من والدي وهي علبة معدنية – تتكون من تنكة السمن أو الزيت المعدنية -يقوم العم بحري بقص مستطيل في أحد جوانب التنكة ثم يضع زجاجا مكبرا بحيث ينظر البحار منها فيرى الأصداف أو المحار أو الأسماك ويشير العم بحري إلى أن هذا الناضور يكبر الأشياء 20 مرة.

 

 ويتذكر العم بحري قصته مع الجنادرية كل عام وكيف أنه بدأ المشاركة وعمره 48 عاما واستمر سنويا يحضر حتى إن أولاده الخمسة منعوه من الحضور هذا العام إلا أنه رفض وأصر واستأجر سيارة خاصة لحضور المهرجان.

 

 ويستطرد العم بحري قائلا": عملت في البحر 35 عاما وكنت غواصا ماهرا وأحب البحر وأعرفه جيدا وأتحدث معه ويحدثني ويؤكد أن شيئا واحدا فقط هو من سيمنعني من الجنادرية هو الموت مثل صديقي أبو سعيد، وعن نشاطه في أملج قال: "أجلس بالبيت ولدي محل أذهب إليه وقت ما أحب ولدي أصدقائي ومحبو الأشياء القديمة.

 

  ويجلس العم "بحري" بثوبه الخفيف وسط جموع الزوار الملتحفين بالفروة أو معاطف لاتقاء البرد في أيام المهرجان الحالي، وعند سؤاله عن البرد قال العم بحري البرد للرجال وشبه نار بتخلصه ثم ضحك وقال " كل سمك بيدفيك".

 

وعن خادم الحرمين الشريفين قال العم بحري " الملك سلمان زين والله يوفقه" وعن ذكرياته قال سلمت على الملك فهد رحمه الله والأمير سلطان رحمه الله وشاهدت عبد الله على خيله الله يرحمه.

 

 وعندما طلب منه توجيه رسالة للشباب قال العم بحري:" احفظوا نعمة الله علينا لقد تعبنا كثيرا حتى نصل للنعمة هذه والله يحفظ البلد والولد".

 

الجدير بالذكر أن إمارة تبوك في مهرجان الجنادرية تشارك بالتحف التراثية والمنتجات المتعددة في السوق الشعبي لإبراز الموروث الثقافي والتراثي لإمارة تبوك.

 

وصرح رئيس وفد منطقة تبوك محمد سداد السعيد لـ "سبق" أن أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز وجه بمشاركة قوية ومتنوعة للحرف التراثية التي تتميز بها إمارة تبوك ولكي تعكس أمام الزوار التراث السعودي بتنوعه وإبداعاته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "العم بحري" لـ"سبق": شاركت في أول جنادرية منذ 33 عاماً وكانت 3 دكاكين
سبق

تصوير ظافر الشهري ومرزوق العويمري: يقف صائد المحار والأصداف ابن تبوك أحمد فرج الملقب بالعم "بحري" الذي التقته "سبق" وهو يحكي قصته مع الجنادرية منذ بدايتها منذ انطلاق المهرجان الوطني الأول للتراث والثقافة في 2 رجب 1405 هـ أي منذ 33 عاما.

 

يقول العم بحري الذي يبلغ من العمر 82 عاما كنا ثلاثة حرفيين من تبوك ومن أملج بالتحديد صديقاي واحد منهما توفاه الله والثاني لا أعلم عنه شيئا كلنا جئنا من تبوك منذ 33 عاما لنشارك في مهرجان الجنادرية والذي لم يكن مثل اليوم.

 

ويشير العم بحري أن المهرجان كان هذه الساحة فقط-يقصد ساحة السوق الشعبي الآن – وكان هناك 3 دكاكين فقط وخيم شعر ومن ساعتها إلى الآن وأنا أشارك في كل دورة.

 

ويرى الزائر للعم بحري أصدافا رائعة ونبالا قديمة ونواضير ويحكي قصته مع الناضور يقول تعلمت صناعتها من والدي وهي علبة معدنية – تتكون من تنكة السمن أو الزيت المعدنية -يقوم العم بحري بقص مستطيل في أحد جوانب التنكة ثم يضع زجاجا مكبرا بحيث ينظر البحار منها فيرى الأصداف أو المحار أو الأسماك ويشير العم بحري إلى أن هذا الناضور يكبر الأشياء 20 مرة.

 

 ويتذكر العم بحري قصته مع الجنادرية كل عام وكيف أنه بدأ المشاركة وعمره 48 عاما واستمر سنويا يحضر حتى إن أولاده الخمسة منعوه من الحضور هذا العام إلا أنه رفض وأصر واستأجر سيارة خاصة لحضور المهرجان.

 

 ويستطرد العم بحري قائلا": عملت في البحر 35 عاما وكنت غواصا ماهرا وأحب البحر وأعرفه جيدا وأتحدث معه ويحدثني ويؤكد أن شيئا واحدا فقط هو من سيمنعني من الجنادرية هو الموت مثل صديقي أبو سعيد، وعن نشاطه في أملج قال: "أجلس بالبيت ولدي محل أذهب إليه وقت ما أحب ولدي أصدقائي ومحبو الأشياء القديمة.

 

  ويجلس العم "بحري" بثوبه الخفيف وسط جموع الزوار الملتحفين بالفروة أو معاطف لاتقاء البرد في أيام المهرجان الحالي، وعند سؤاله عن البرد قال العم بحري البرد للرجال وشبه نار بتخلصه ثم ضحك وقال " كل سمك بيدفيك".

 

وعن خادم الحرمين الشريفين قال العم بحري " الملك سلمان زين والله يوفقه" وعن ذكرياته قال سلمت على الملك فهد رحمه الله والأمير سلطان رحمه الله وشاهدت عبد الله على خيله الله يرحمه.

 

 وعندما طلب منه توجيه رسالة للشباب قال العم بحري:" احفظوا نعمة الله علينا لقد تعبنا كثيرا حتى نصل للنعمة هذه والله يحفظ البلد والولد".

 

الجدير بالذكر أن إمارة تبوك في مهرجان الجنادرية تشارك بالتحف التراثية والمنتجات المتعددة في السوق الشعبي لإبراز الموروث الثقافي والتراثي لإمارة تبوك.

 

وصرح رئيس وفد منطقة تبوك محمد سداد السعيد لـ "سبق" أن أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز وجه بمشاركة قوية ومتنوعة للحرف التراثية التي تتميز بها إمارة تبوك ولكي تعكس أمام الزوار التراث السعودي بتنوعه وإبداعاته.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
08:51 PM
يصنع الصدف والناضور والنبل

شاهد.. "العم بحري" لـ"سبق": شاركت في أول جنادرية منذ 33 عاماً وكانت 3 دكاكين

A A A
خالد خليل - الرياض
7
12,652

تصوير ظافر الشهري ومرزوق العويمري: يقف صائد المحار والأصداف ابن تبوك أحمد فرج الملقب بالعم "بحري" الذي التقته "سبق" وهو يحكي قصته مع الجنادرية منذ بدايتها منذ انطلاق المهرجان الوطني الأول للتراث والثقافة في 2 رجب 1405 هـ أي منذ 33 عاما.

 

يقول العم بحري الذي يبلغ من العمر 82 عاما كنا ثلاثة حرفيين من تبوك ومن أملج بالتحديد صديقاي واحد منهما توفاه الله والثاني لا أعلم عنه شيئا كلنا جئنا من تبوك منذ 33 عاما لنشارك في مهرجان الجنادرية والذي لم يكن مثل اليوم.

 

ويشير العم بحري أن المهرجان كان هذه الساحة فقط-يقصد ساحة السوق الشعبي الآن – وكان هناك 3 دكاكين فقط وخيم شعر ومن ساعتها إلى الآن وأنا أشارك في كل دورة.

 

ويرى الزائر للعم بحري أصدافا رائعة ونبالا قديمة ونواضير ويحكي قصته مع الناضور يقول تعلمت صناعتها من والدي وهي علبة معدنية – تتكون من تنكة السمن أو الزيت المعدنية -يقوم العم بحري بقص مستطيل في أحد جوانب التنكة ثم يضع زجاجا مكبرا بحيث ينظر البحار منها فيرى الأصداف أو المحار أو الأسماك ويشير العم بحري إلى أن هذا الناضور يكبر الأشياء 20 مرة.

 

 ويتذكر العم بحري قصته مع الجنادرية كل عام وكيف أنه بدأ المشاركة وعمره 48 عاما واستمر سنويا يحضر حتى إن أولاده الخمسة منعوه من الحضور هذا العام إلا أنه رفض وأصر واستأجر سيارة خاصة لحضور المهرجان.

 

 ويستطرد العم بحري قائلا": عملت في البحر 35 عاما وكنت غواصا ماهرا وأحب البحر وأعرفه جيدا وأتحدث معه ويحدثني ويؤكد أن شيئا واحدا فقط هو من سيمنعني من الجنادرية هو الموت مثل صديقي أبو سعيد، وعن نشاطه في أملج قال: "أجلس بالبيت ولدي محل أذهب إليه وقت ما أحب ولدي أصدقائي ومحبو الأشياء القديمة.

 

  ويجلس العم "بحري" بثوبه الخفيف وسط جموع الزوار الملتحفين بالفروة أو معاطف لاتقاء البرد في أيام المهرجان الحالي، وعند سؤاله عن البرد قال العم بحري البرد للرجال وشبه نار بتخلصه ثم ضحك وقال " كل سمك بيدفيك".

 

وعن خادم الحرمين الشريفين قال العم بحري " الملك سلمان زين والله يوفقه" وعن ذكرياته قال سلمت على الملك فهد رحمه الله والأمير سلطان رحمه الله وشاهدت عبد الله على خيله الله يرحمه.

 

 وعندما طلب منه توجيه رسالة للشباب قال العم بحري:" احفظوا نعمة الله علينا لقد تعبنا كثيرا حتى نصل للنعمة هذه والله يحفظ البلد والولد".

 

الجدير بالذكر أن إمارة تبوك في مهرجان الجنادرية تشارك بالتحف التراثية والمنتجات المتعددة في السوق الشعبي لإبراز الموروث الثقافي والتراثي لإمارة تبوك.

 

وصرح رئيس وفد منطقة تبوك محمد سداد السعيد لـ "سبق" أن أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز وجه بمشاركة قوية ومتنوعة للحرف التراثية التي تتميز بها إمارة تبوك ولكي تعكس أمام الزوار التراث السعودي بتنوعه وإبداعاته.

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