شاهد.. القبض على مواطن ثلاثيني يمارس التفحيط أمام دورية شرطة بحفر الباطن

تم إطلاق النار لاستيقافه ولوحظ أنه بحالة غير طبيعية

ألقت شرطة الذيبية التابعة لمحافظة حفر الباطن القبض على مواطن ثلاثيني مستهتر؛ إذ فحّط أمام دورية الشرطة، ورد أحد رجال الأمن عليه فورًا بإطلاق النار لاستيقاف المركبة.



وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، لـ"سبق": "بالإشارة لما تم تداوله مؤخرًا بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو، تظهر به إحدى المركبات يمارس قائدها التفحيط بأحد المواقع بمحافظة حفر الباطن دون استجابة لنداء دوريات الأمن، فقد تم التعامل معه وفق ما يقتضيه النظام وإيقاف المركبة، والقبض على قائدها الذي تبيَّن أنه مواطن ثلاثيني، ولوحظ أنه بحالة غير طبيعية؛ فتم إيقافه تمهيدًا لإحالته للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقه".

