مبرزاً جهود أبطالنا البواسل..شاهد : المركز الإعلامي في الحد الجنوبي يبدأ عمله

الفيفي: ينقل الحدث ويتفاعل مع الأوضاع التي تجري في الميدان

بدأ مساء اليوم المركز الإعلامي الدائم في الحد الجنوبي العمل، والذي وعد بإنشائه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد خلال زيارته للحد الجنوبي الأسبوع الماضي.

وبهذه المناسبة ذكر عبدالله الفيفي الذي عين مؤخرا مشرفا على المركز الإعلامي في الحد الجنوبي بأن المركز معني بنقل الحدث والتفاعل مع الأوضاع التي تجري في الميدان لإبراز جهود أبطالنا البواسل الذين يذودون عن حياض الوطن بكل شجاعة وإقدام.

كما بيّن أن المركز سيقوم بتنظيم زيارات للإعلاميين إلى الحد الجنوبي والالتقاء بأبطال قواتنا المسلحة لنقل الأحداث بالصوت والصورة من الميدان على الشريط الحدودي.

وقد انطلق العمل في المركز هذا اليوم بحضور عدد من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام، وعبر الجميع خلال زيارتهم الأولى للمركز مساء اليوم عن شكرهم وتقديرهم للوزارة وللمشرف على المراكز الاعلامية في الوزارة الأستاذ خالد مطاعن على سرعة العمل على توفير التجهيزات والإمكانيات والتهيئة الكاملة بالأدوات التقنية والدعم الفني بما يتواكب مع رسالة المركز الإعلامي وأهدافه.

ويمكن التواصل مع المركز على البريد الإلكتروني:

[email protected]