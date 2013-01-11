النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "المطرفي" يتفقد مدني الطائف ويُطالب بتكثيف الخطط الفرضية

أكد أن التعليم شريك إستراتيجي للدفاع المدني

 وجه مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، "اللواء سالم بن مرزوق المطرفي"، بتفعيل نظام الدفاع المدني والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني لمناقشة المهام والمسؤوليات تجاه قضايا السلامة وحالات الطوارئ.
 
جاء ذلك خلال زيارته اليوم للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، للوقوف على سير العمل؛ حيث كان في استقباله مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف "العميد أحمد بن سعيد آل كاسي"، ومديرو الإدارات والشُّعب.
 
وأكد اللواء "المطرفي" خلال الزيارة أنه يجب أن نعيد ترتيب الأولويات لما يحقق الأمن والسلامة للوطن والمواطن، شاكراً الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف لبرنامجها التدريبي على رأس العمل، وما يمثله البرنامج من أهمية في الأعمال الميدانية لرجل الدفاع المدني، مُطالباً بتكثيف الخطط الفرضية للوقوف على الإيجابيات والسلبيات والعمل على تلافي الأخطاء أثناء حالات الطوارئ.
 
وتطرق "المطرفي" إلى خطط الإخلاء في المدارس، مؤكداً أن التعليم شريك إستراتيجي، مطالباً بمتابعة السجل المدرسي لمسؤولي الأمن والسلامة وقيامهم بمسؤولياتهم تجاه عمليات الإخلاء في المدارس، والتواصل مع إدارة التعليم لتحقيق أعلى درجات السلامة لأبنائنا الطلاب والطالبات.
 
وكان اللواء "المطرفي" قد استهلَّ زيارته باستعراض خطة الإدارة في صالة الاجتماعات، واطلع على أعمال الإدارات والشعب والوقوف على الاحتياجات ومناقشة خطط الطوارئ وأعمال الحماية المدنية.
 
وقام "المطرفي" بافتتاح مبنى مكتبة الإدارة العامة، واطلع على محتوياتها وما يقوم به منسوبوها من برامج دينية وتوعوية، كما قام بجولة على مركز التحكم والتوجيه، ثم قام بجولة ميدانية شملت شعبة الدفاع المدني بشرق الطائف، وشعبة الدفاع المدني بغرب الطائف، والمراكز التابعة لها، وكذلك شعبة الشؤون الفنية، ومركز السلامة الميداني بالصناعية، يرافقه مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف "العميد أحمد بن سعيد آل كاسي"، ومديرو الإدارات والشعب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. "المطرفي" يتفقد مدني الطائف ويُطالب بتكثيف الخطط الفرضية
سبق

 وجه مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، "اللواء سالم بن مرزوق المطرفي"، بتفعيل نظام الدفاع المدني والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني لمناقشة المهام والمسؤوليات تجاه قضايا السلامة وحالات الطوارئ.
 
جاء ذلك خلال زيارته اليوم للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، للوقوف على سير العمل؛ حيث كان في استقباله مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف "العميد أحمد بن سعيد آل كاسي"، ومديرو الإدارات والشُّعب.
 
وأكد اللواء "المطرفي" خلال الزيارة أنه يجب أن نعيد ترتيب الأولويات لما يحقق الأمن والسلامة للوطن والمواطن، شاكراً الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف لبرنامجها التدريبي على رأس العمل، وما يمثله البرنامج من أهمية في الأعمال الميدانية لرجل الدفاع المدني، مُطالباً بتكثيف الخطط الفرضية للوقوف على الإيجابيات والسلبيات والعمل على تلافي الأخطاء أثناء حالات الطوارئ.
 
وتطرق "المطرفي" إلى خطط الإخلاء في المدارس، مؤكداً أن التعليم شريك إستراتيجي، مطالباً بمتابعة السجل المدرسي لمسؤولي الأمن والسلامة وقيامهم بمسؤولياتهم تجاه عمليات الإخلاء في المدارس، والتواصل مع إدارة التعليم لتحقيق أعلى درجات السلامة لأبنائنا الطلاب والطالبات.
 
وكان اللواء "المطرفي" قد استهلَّ زيارته باستعراض خطة الإدارة في صالة الاجتماعات، واطلع على أعمال الإدارات والشعب والوقوف على الاحتياجات ومناقشة خطط الطوارئ وأعمال الحماية المدنية.
 
وقام "المطرفي" بافتتاح مبنى مكتبة الإدارة العامة، واطلع على محتوياتها وما يقوم به منسوبوها من برامج دينية وتوعوية، كما قام بجولة على مركز التحكم والتوجيه، ثم قام بجولة ميدانية شملت شعبة الدفاع المدني بشرق الطائف، وشعبة الدفاع المدني بغرب الطائف، والمراكز التابعة لها، وكذلك شعبة الشؤون الفنية، ومركز السلامة الميداني بالصناعية، يرافقه مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف "العميد أحمد بن سعيد آل كاسي"، ومديرو الإدارات والشعب.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
05:39 PM
أكد أن التعليم شريك إستراتيجي للدفاع المدني

شاهد.. "المطرفي" يتفقد مدني الطائف ويُطالب بتكثيف الخطط الفرضية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
771

 وجه مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، "اللواء سالم بن مرزوق المطرفي"، بتفعيل نظام الدفاع المدني والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني لمناقشة المهام والمسؤوليات تجاه قضايا السلامة وحالات الطوارئ.
 
جاء ذلك خلال زيارته اليوم للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، للوقوف على سير العمل؛ حيث كان في استقباله مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف "العميد أحمد بن سعيد آل كاسي"، ومديرو الإدارات والشُّعب.
 
وأكد اللواء "المطرفي" خلال الزيارة أنه يجب أن نعيد ترتيب الأولويات لما يحقق الأمن والسلامة للوطن والمواطن، شاكراً الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف لبرنامجها التدريبي على رأس العمل، وما يمثله البرنامج من أهمية في الأعمال الميدانية لرجل الدفاع المدني، مُطالباً بتكثيف الخطط الفرضية للوقوف على الإيجابيات والسلبيات والعمل على تلافي الأخطاء أثناء حالات الطوارئ.
 
وتطرق "المطرفي" إلى خطط الإخلاء في المدارس، مؤكداً أن التعليم شريك إستراتيجي، مطالباً بمتابعة السجل المدرسي لمسؤولي الأمن والسلامة وقيامهم بمسؤولياتهم تجاه عمليات الإخلاء في المدارس، والتواصل مع إدارة التعليم لتحقيق أعلى درجات السلامة لأبنائنا الطلاب والطالبات.
 
وكان اللواء "المطرفي" قد استهلَّ زيارته باستعراض خطة الإدارة في صالة الاجتماعات، واطلع على أعمال الإدارات والشعب والوقوف على الاحتياجات ومناقشة خطط الطوارئ وأعمال الحماية المدنية.
 
وقام "المطرفي" بافتتاح مبنى مكتبة الإدارة العامة، واطلع على محتوياتها وما يقوم به منسوبوها من برامج دينية وتوعوية، كما قام بجولة على مركز التحكم والتوجيه، ثم قام بجولة ميدانية شملت شعبة الدفاع المدني بشرق الطائف، وشعبة الدفاع المدني بغرب الطائف، والمراكز التابعة لها، وكذلك شعبة الشؤون الفنية، ومركز السلامة الميداني بالصناعية، يرافقه مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف "العميد أحمد بن سعيد آل كاسي"، ومديرو الإدارات والشعب.

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,349
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,237
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,762
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة