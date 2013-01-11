شاهد.. "المطرفي" يتفقد مدني الطائف ويُطالب بتكثيف الخطط الفرضية

أكد أن التعليم شريك إستراتيجي للدفاع المدني

وجه مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، "اللواء سالم بن مرزوق المطرفي"، بتفعيل نظام الدفاع المدني والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني لمناقشة المهام والمسؤوليات تجاه قضايا السلامة وحالات الطوارئ.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، للوقوف على سير العمل؛ حيث كان في استقباله مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف "العميد أحمد بن سعيد آل كاسي"، ومديرو الإدارات والشُّعب.



وأكد اللواء "المطرفي" خلال الزيارة أنه يجب أن نعيد ترتيب الأولويات لما يحقق الأمن والسلامة للوطن والمواطن، شاكراً الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف لبرنامجها التدريبي على رأس العمل، وما يمثله البرنامج من أهمية في الأعمال الميدانية لرجل الدفاع المدني، مُطالباً بتكثيف الخطط الفرضية للوقوف على الإيجابيات والسلبيات والعمل على تلافي الأخطاء أثناء حالات الطوارئ.



وتطرق "المطرفي" إلى خطط الإخلاء في المدارس، مؤكداً أن التعليم شريك إستراتيجي، مطالباً بمتابعة السجل المدرسي لمسؤولي الأمن والسلامة وقيامهم بمسؤولياتهم تجاه عمليات الإخلاء في المدارس، والتواصل مع إدارة التعليم لتحقيق أعلى درجات السلامة لأبنائنا الطلاب والطالبات.



وكان اللواء "المطرفي" قد استهلَّ زيارته باستعراض خطة الإدارة في صالة الاجتماعات، واطلع على أعمال الإدارات والشعب والوقوف على الاحتياجات ومناقشة خطط الطوارئ وأعمال الحماية المدنية.



وقام "المطرفي" بافتتاح مبنى مكتبة الإدارة العامة، واطلع على محتوياتها وما يقوم به منسوبوها من برامج دينية وتوعوية، كما قام بجولة على مركز التحكم والتوجيه، ثم قام بجولة ميدانية شملت شعبة الدفاع المدني بشرق الطائف، وشعبة الدفاع المدني بغرب الطائف، والمراكز التابعة لها، وكذلك شعبة الشؤون الفنية، ومركز السلامة الميداني بالصناعية، يرافقه مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف "العميد أحمد بن سعيد آل كاسي"، ومديرو الإدارات والشعب.