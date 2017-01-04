شاهد.. المقنع المسلح ينفذ ٧ عمليات سطو على صيدليات شرقي الرياض

دوريات الأمن تتحرى وتوقعات بالإطاحة به قريباً

نفذ شاب مقنع يحمل سلاحاً نارياً صباح اليوم حوالي ٧ عمليات سطو مسلح على صيدليات في شرقي العاصمة الرياض .

ورصدت مقاطع فيديو مشاهد لبعض عمليات السطو حيث يدخل الجاني الذي يستقل سيارة كاديلاك يتوقع أنها مسروقة، إلى الصيدليات بشكل عادي قبل أن يشهر سلاحه ويرغم العاملين على تسليمه المبالغ المالية.

الجهات الأمنية ودوريات الأمن تلقت بلاغات عن تلك الجرائم فيما تجري التحريات عن الجاني مع توقعات بالإطاحة به قريباً -إن شاء الله-.