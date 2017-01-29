شاهد.. "المكافحة" تخلّد شهداء الواجب في ركنها بـ"شتوي جازان"

​استعرضت مخاطر المخدرات بأنواعها

خلّدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جازان، شهداء الواجب من المديرية في ركنها بمهرجان جازان الشتوي "جازان الفل مشتى الكل"، ولقي الركن زيارات للتعرف على أدوار المكافحة الوقائية ومخاطر المخدرات بأنواعها.



وتستعرض المكافحة في ركنها أنواع المخدرات وأضرارها ضمن كتيّبات توزعها على الزوّار، في الوقت الذي يشهد القسم زيارات من مختلف الفئات العمرية للتعرف على المعلومات التي يقدمها الركن من قبل فريق العمل أو الكتيّبات التي يوزعها.



وتناول ركن مكافحة المخدرات جانب إساءة استخدام العقاقير الطبية كالأدوية الخاضعة للرقابة، والتي لا تصرف إلا بوصفة طبية، ومنها الترامادول، والديازيبام، والبرازولام، كاشفة عن تفاصيل تلك الأدوية، واستخداماتها، ومخاطر استخدامها.

