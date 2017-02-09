شاهد.. اليوم السابع لـ"جنادرية 31" في صور
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-02-09
تصوير : ماجد البقمي: شهد اليوم السابع لمهرجان "جنادرية 31" حضوراً كثيفاً من الزوار أعلى من الأيام الستة الماضية، وتنافست الأجنحة في مضاعفة الجهد والعطاء للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.
وتضع "سبق" قراءها في قلب الحدث من خلال التغطيات واللقطات اليومية.
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
12:15 AM
حضور كثيف من الزوار أكثر من الأيام الماضية
شاهد.. اليوم السابع لـ"جنادرية 31" في صور
تصوير : ماجد البقمي: شهد اليوم السابع لمهرجان "جنادرية 31" حضوراً كثيفاً من الزوار أعلى من الأيام الستة الماضية، وتنافست الأجنحة في مضاعفة الجهد والعطاء للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.
وتضع "سبق" قراءها في قلب الحدث من خلال التغطيات واللقطات اليومية.