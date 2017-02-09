شاهد.. اليوم السابع لـ"جنادرية 31" في صور

حضور كثيف من الزوار أكثر من الأيام الماضية

تصوير : ماجد البقمي: شهد اليوم السابع لمهرجان "جنادرية 31" حضوراً كثيفاً من الزوار أعلى من الأيام الستة الماضية، وتنافست الأجنحة في مضاعفة الجهد والعطاء للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.

وتضع "سبق" قراءها في قلب الحدث من خلال التغطيات واللقطات اليومية.