شاهد.. انقلاب شاحنة تحمل 735 أسطوانة غاز بطريق المدينة- ينبع السريع

تسبب في اصطدام مركبتين ببعض الأسطوانات ولم ينجم عنه حريق أو إصابات

شهد طريق المدينة المنورة- ينبع السريع (جسر بئر الروحاء) حادثة انقلاب شاحنة تحمل 735 أسطوانة غاز بوتاجاز من الحجم الصغير، وتسبب الحادث في اصطدام مركبتين بالأسطوانات كانت على نفس الطريق، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادثة، وتم إخلاء الطريق من أسطوانات الغاز، والتنسيق مع أمن الطرق لمنع مرور السيارات بمنطقة الحادث حتى زوال الخطر.



وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن "مدني" المسيجيد التابع لإدارة الدفاع المدني بمحافظة بدر باشر حادث انقلاب شاحنة تحمل 735 أسطوانة غاز البوتاجاز (lPG) من الحجم الصغير بطريق المدينة المنورة- ينبع السريع - جسر بئر الروحاء، أدى إلى سقوط كامل الحمولة على جانبي الطريق.



وأضاف "الجهني" أنه تم وقوف شاحنة أخرى خلفها تحمل نفس العدد من الحمولة، وتساقط بعض أسطوانات الغاز التي تحملها، ما تسبب في اصطدام مركبتين بأسطوانات كانت على الطريق، ولم يحدث -ولله الحمد- نتيجة لذلك حريق أو إصابات.



وأردف بأنه تم إخلاء الطريق من أسطوانات الغاز، والتنسيق مع أمن الطرق لمنع مرور السيارات بمنطقة الحادث حتى زوال الخطورة الناجمة عن الحادث.

