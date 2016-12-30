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‏شاهد.. انهيار منهل صحي في ينبع ينتهي بسقوط مركبتين داخله

فيما باشرت فرق المدني الحادثة وجرى الاستعانة بسطحات لسحبهما

تسبب انهيار منهل صحي تابع لعمارة سكنية في حي "ج 21" بمحافظة ينبع البحر، في سقوط مركبتين داخل المنهل؛ حيث تم الاستعانة بسطحات لسحب المركبتين، ومن ثم العمل على تأمين سلامة الموقع، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع الحادثة بعد التنسيق مع المرور.
 
وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه في تمام الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق ‏من صباح يوم الجمعة، بلغ غرفة التحكموالتوجيه ‏بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع عن انهيار غرفة منهل صحي تابع لعمارة سكنية مكونة من دورين في حي "ج ٢١" بينبع البحر، ونتج عن الحادث سقوط عدد سيارتين داخل المنهل".

 
وأضاف "الجهني": "على الفور تم تحريك الفرق اللازمه للموقع، وعند الوصول اتضح سقوط سيارتين على بعد متر ونصف داخل المنهل"، مبيناً أنه تم الاستعانة بسطحات لسحب السيارات؛ بعد التنسيق مع مرور محافظة ينبع بهذا الشأن، ومن ثم العمل على تأمين سلامة الموقع.
 

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‏شاهد.. انهيار منهل صحي في ينبع ينتهي بسقوط مركبتين داخله
سبق

تسبب انهيار منهل صحي تابع لعمارة سكنية في حي "ج 21" بمحافظة ينبع البحر، في سقوط مركبتين داخل المنهل؛ حيث تم الاستعانة بسطحات لسحب المركبتين، ومن ثم العمل على تأمين سلامة الموقع، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع الحادثة بعد التنسيق مع المرور.
 
وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه في تمام الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق ‏من صباح يوم الجمعة، بلغ غرفة التحكموالتوجيه ‏بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع عن انهيار غرفة منهل صحي تابع لعمارة سكنية مكونة من دورين في حي "ج ٢١" بينبع البحر، ونتج عن الحادث سقوط عدد سيارتين داخل المنهل".

 
وأضاف "الجهني": "على الفور تم تحريك الفرق اللازمه للموقع، وعند الوصول اتضح سقوط سيارتين على بعد متر ونصف داخل المنهل"، مبيناً أنه تم الاستعانة بسطحات لسحب السيارات؛ بعد التنسيق مع مرور محافظة ينبع بهذا الشأن، ومن ثم العمل على تأمين سلامة الموقع.
 

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
08:15 PM
فيما باشرت فرق المدني الحادثة وجرى الاستعانة بسطحات لسحبهما

‏شاهد.. انهيار منهل صحي في ينبع ينتهي بسقوط مركبتين داخله

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
6
23,610

تسبب انهيار منهل صحي تابع لعمارة سكنية في حي "ج 21" بمحافظة ينبع البحر، في سقوط مركبتين داخل المنهل؛ حيث تم الاستعانة بسطحات لسحب المركبتين، ومن ثم العمل على تأمين سلامة الموقع، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع الحادثة بعد التنسيق مع المرور.
 
وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه في تمام الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق ‏من صباح يوم الجمعة، بلغ غرفة التحكموالتوجيه ‏بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع عن انهيار غرفة منهل صحي تابع لعمارة سكنية مكونة من دورين في حي "ج ٢١" بينبع البحر، ونتج عن الحادث سقوط عدد سيارتين داخل المنهل".

 
وأضاف "الجهني": "على الفور تم تحريك الفرق اللازمه للموقع، وعند الوصول اتضح سقوط سيارتين على بعد متر ونصف داخل المنهل"، مبيناً أنه تم الاستعانة بسطحات لسحب السيارات؛ بعد التنسيق مع مرور محافظة ينبع بهذا الشأن، ومن ثم العمل على تأمين سلامة الموقع.
 

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