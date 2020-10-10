النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد بالفيديو.. طريقة "رقصة البجعة" التي تودع بها الطائرات مصانعها

وكأنها ترسل له برقية شكر على هذا المجهود الكبير

يحوي عالم الطائرات العديد من الأسرار التي تخفى على كثير من الناس ولا يعرفها إلا العاملون في مصانع الطائرات أو المطارات أو طواقم التشغيل والضيافة للطائرات.

ومن الأسرار الخافية على كثير من الناس هي طريقة وداع الطائرات للمصنع الذي قام بتصنيع أجزائها ومحركاتها وقام بتركيب القطع حتى تخرج الطائرة بالشكل المعروف لدينا.

وقبل الوداع الأخير واستلام العميل للطائرة تقوم الطائرة بالطيران والعودة إلى المصنع ما يقرب من 200 ساعة طيران، ويتم تعديل كل الملاحظات التي تنتج عن التشغيل التجريبي.

وعند الانتهاء من التعديل والتجهيز وطلاء الطائرة بالألوان والشعارات التي يطلبها العميل يكون هناك احتفال بتسليم الطائرة الجديدة وعندما يقوم طاقم الطيران المسئول عن استلامها والطيران بها إلى الوجهة التي تم التعاقد معها يقوم الطيار "كابتن الطائرة " بأداء رقصة البجعة وهي الميل يمينا ثم الاعتدال ثم يميل يسارا ثم يعتدل مرة أخرى وهى حركة وداع من الطائرة للمصنع الذى صنعها والتي لن تعود إليه مرة أخرى طوال مدة تشغيليها والتي تتراوح بين 15-20 عاماً، حسب النوع والموديل، وكأن الطائرة ترسل بهذه الرقصة للمصنع برقية شكر على هذا المجهود الكبير.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
شاهد بالفيديو.. طريقة "رقصة البجعة" التي تودع بها الطائرات مصانعها
سبق

يحوي عالم الطائرات العديد من الأسرار التي تخفى على كثير من الناس ولا يعرفها إلا العاملون في مصانع الطائرات أو المطارات أو طواقم التشغيل والضيافة للطائرات.

ومن الأسرار الخافية على كثير من الناس هي طريقة وداع الطائرات للمصنع الذي قام بتصنيع أجزائها ومحركاتها وقام بتركيب القطع حتى تخرج الطائرة بالشكل المعروف لدينا.

وقبل الوداع الأخير واستلام العميل للطائرة تقوم الطائرة بالطيران والعودة إلى المصنع ما يقرب من 200 ساعة طيران، ويتم تعديل كل الملاحظات التي تنتج عن التشغيل التجريبي.

وعند الانتهاء من التعديل والتجهيز وطلاء الطائرة بالألوان والشعارات التي يطلبها العميل يكون هناك احتفال بتسليم الطائرة الجديدة وعندما يقوم طاقم الطيران المسئول عن استلامها والطيران بها إلى الوجهة التي تم التعاقد معها يقوم الطيار "كابتن الطائرة " بأداء رقصة البجعة وهي الميل يمينا ثم الاعتدال ثم يميل يسارا ثم يعتدل مرة أخرى وهى حركة وداع من الطائرة للمصنع الذى صنعها والتي لن تعود إليه مرة أخرى طوال مدة تشغيليها والتي تتراوح بين 15-20 عاماً، حسب النوع والموديل، وكأن الطائرة ترسل بهذه الرقصة للمصنع برقية شكر على هذا المجهود الكبير.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
05:12 PM

شاهد بالفيديو.. طريقة "رقصة البجعة" التي تودع بها الطائرات مصانعها

وكأنها ترسل له برقية شكر على هذا المجهود الكبير

A A A
خالد خليل - الرياض
2
13,654

يحوي عالم الطائرات العديد من الأسرار التي تخفى على كثير من الناس ولا يعرفها إلا العاملون في مصانع الطائرات أو المطارات أو طواقم التشغيل والضيافة للطائرات.

ومن الأسرار الخافية على كثير من الناس هي طريقة وداع الطائرات للمصنع الذي قام بتصنيع أجزائها ومحركاتها وقام بتركيب القطع حتى تخرج الطائرة بالشكل المعروف لدينا.

وقبل الوداع الأخير واستلام العميل للطائرة تقوم الطائرة بالطيران والعودة إلى المصنع ما يقرب من 200 ساعة طيران، ويتم تعديل كل الملاحظات التي تنتج عن التشغيل التجريبي.

وعند الانتهاء من التعديل والتجهيز وطلاء الطائرة بالألوان والشعارات التي يطلبها العميل يكون هناك احتفال بتسليم الطائرة الجديدة وعندما يقوم طاقم الطيران المسئول عن استلامها والطيران بها إلى الوجهة التي تم التعاقد معها يقوم الطيار "كابتن الطائرة " بأداء رقصة البجعة وهي الميل يمينا ثم الاعتدال ثم يميل يسارا ثم يعتدل مرة أخرى وهى حركة وداع من الطائرة للمصنع الذى صنعها والتي لن تعود إليه مرة أخرى طوال مدة تشغيليها والتي تتراوح بين 15-20 عاماً، حسب النوع والموديل، وكأن الطائرة ترسل بهذه الرقصة للمصنع برقية شكر على هذا المجهود الكبير.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,555
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,848
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة