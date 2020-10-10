شاهد بالفيديو.. طريقة "رقصة البجعة" التي تودع بها الطائرات مصانعها

وكأنها ترسل له برقية شكر على هذا المجهود الكبير

يحوي عالم الطائرات العديد من الأسرار التي تخفى على كثير من الناس ولا يعرفها إلا العاملون في مصانع الطائرات أو المطارات أو طواقم التشغيل والضيافة للطائرات.

ومن الأسرار الخافية على كثير من الناس هي طريقة وداع الطائرات للمصنع الذي قام بتصنيع أجزائها ومحركاتها وقام بتركيب القطع حتى تخرج الطائرة بالشكل المعروف لدينا.

وقبل الوداع الأخير واستلام العميل للطائرة تقوم الطائرة بالطيران والعودة إلى المصنع ما يقرب من 200 ساعة طيران، ويتم تعديل كل الملاحظات التي تنتج عن التشغيل التجريبي.

وعند الانتهاء من التعديل والتجهيز وطلاء الطائرة بالألوان والشعارات التي يطلبها العميل يكون هناك احتفال بتسليم الطائرة الجديدة وعندما يقوم طاقم الطيران المسئول عن استلامها والطيران بها إلى الوجهة التي تم التعاقد معها يقوم الطيار "كابتن الطائرة " بأداء رقصة البجعة وهي الميل يمينا ثم الاعتدال ثم يميل يسارا ثم يعتدل مرة أخرى وهى حركة وداع من الطائرة للمصنع الذى صنعها والتي لن تعود إليه مرة أخرى طوال مدة تشغيليها والتي تتراوح بين 15-20 عاماً، حسب النوع والموديل، وكأن الطائرة ترسل بهذه الرقصة للمصنع برقية شكر على هذا المجهود الكبير.