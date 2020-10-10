شاهد .. بالقوة الجبرية: "مرور عسير" يُطيح بالمفحط "غليصوه"

بعد متابعة ورصد من قِبل بحث "شعبة سير أبها"

قبض مرور منطقة عسير على أحد المفحطين الذي اشتُهر بالاسم الحركي "غليصوه" بين شباب المنطقة.

تفصيلاً؛ أوضح مصدر لـ "سبق"، أن فرق البحث بشعبة السير في أبها ضبطت مواطناً في العقد الثاني من العمر كان قد ارتكب مخالفات التفحيط بمنطقة عسير، حيث قام بتغيير معالم المركبة وإزالة لوحاتها لعدم الاستدلال عليها من قِبل الجهات الأمنية، مشيراً إلى أنه وبجهود ومتابعة بحث المرور بالمنطقة، تمّ إلقاء القبض عليه وإيقافه بالقوة الجبرية بعد رفضه الوقوف.

وأضاف "اتضح أن المركبة مسروقة ويوجد عليها تعميم من قبل ٤ أشهر".

وأشار إلى أن المفحط وبعد التحقيق معه تمّت إحالته إلى الجهة المعنية لإصدار العقوبات اللازمة تجاهه.

وبيّن أن عملية ضبط المفحط تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها "بحث المرور" بمنطقة عسير؛ للقضاء على ظاهرة التفحيط.

وقال: "البحث مازال جارياً عن بعض المخالفين الذين تم رصدهم وتصويرهم في مواقع التفحيط المختلفة".

وأكّد حزم إدارة المرور في تنفيذ العقوبات الرادعة لمثل هذه المخالفات، داعياً أولياء الأمور، إلى متابعة أبنائهم وملاحظة المركبات المسلَّمة لهم، وما يتم عليها من تعديلات، وما يقومون به من ممارسات قد تؤدي إلى إزهاق أرواحهم أو مستخدمي الطريق؛ متمنياً السلامة للجميع.