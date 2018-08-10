وتلقى "العسيري" تهاني زملائه على سلامته من الإصابة، وتوجهه إلى ميدان البطولات مجدداً.

وجاءت الترقية الاستثنائية بعد إصابة "العسيري" بالحد الجنوبي أثناء مشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وعاد البطل إلى ميادين الشرف؛ لمشاركة زملائه المهمات بالرتبة الجديدة.

صدرت الأوامر بترقية غانم ثابت بت شريم العسيري، إلى رتبة رئيس رقباء بالحد الجنوبي.

شاهد.. بطل من الحد الجنوبي.. أصيب في الميدان وعاد إليه برتبة استثنائية محمد المواسي سبق 2017-08-10 صدرت الأوامر بترقية غانم ثابت بت شريم العسيري، إلى رتبة رئيس رقباء بالحد الجنوبي. وجاءت الترقية الاستثنائية بعد إصابة "العسيري" بالحد الجنوبي أثناء مشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وعاد البطل إلى ميادين الشرف؛ لمشاركة زملائه المهمات بالرتبة الجديدة. وتلقى "العسيري" تهاني زملائه على سلامته من الإصابة، وتوجهه إلى ميدان البطولات مجدداً.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438 11:52 AM

شاهد.. بطل من الحد الجنوبي.. أصيب في الميدان وعاد إليه برتبة استثنائية تلقى تهاني زملائه على سلامته وصدور الأوامر بترقيته ومشاركتهم مجدداً





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صدرت الأوامر بترقية غانم ثابت بت شريم العسيري، إلى رتبة رئيس رقباء بالحد الجنوبي.

وجاءت الترقية الاستثنائية بعد إصابة "العسيري" بالحد الجنوبي أثناء مشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وعاد البطل إلى ميادين الشرف؛ لمشاركة زملائه المهمات بالرتبة الجديدة.

وتلقى "العسيري" تهاني زملائه على سلامته من الإصابة، وتوجهه إلى ميدان البطولات مجدداً.