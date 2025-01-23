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شاهد .. تفجير حي صيني من 19 بناية في 10 ثوانٍ فقط

 في 10 ثوانٍ فقط، تم تدمير حي بأكمله في الصين، مكون من 19 مبنى، باستخدام 5 أطنان من المتفجرات.

ويقع الحي في قلب مقاطعة هوبي الصينية، في منطقة قريبة من مبانٍ سكنية ومجمعات تجارية.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أوضح جيا يونغشينغ، الذي أدار عملية التدمير: "عندما نقوم بعمليات تدمير واسعة النطاق كهذه، في منطقة حيوية، فإنه من الضروري أن نضمن نجاح النتائج، ونتحكم بشكل دقيق بالنتائج السلبية للعملية".

وأشار جيا إلى أن العملية تمت بنجاح وأن المناطق الحيوية المحيطة بالحي لم تتأثر.

 

https://www.youtube.com/watch?v=xyisgD-J2MU

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شاهد .. تفجير حي صيني من 19 بناية في 10 ثوانٍ فقط
سبق

 في 10 ثوانٍ فقط، تم تدمير حي بأكمله في الصين، مكون من 19 مبنى، باستخدام 5 أطنان من المتفجرات.

ويقع الحي في قلب مقاطعة هوبي الصينية، في منطقة قريبة من مبانٍ سكنية ومجمعات تجارية.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أوضح جيا يونغشينغ، الذي أدار عملية التدمير: "عندما نقوم بعمليات تدمير واسعة النطاق كهذه، في منطقة حيوية، فإنه من الضروري أن نضمن نجاح النتائج، ونتحكم بشكل دقيق بالنتائج السلبية للعملية".

وأشار جيا إلى أن العملية تمت بنجاح وأن المناطق الحيوية المحيطة بالحي لم تتأثر.

 

https://www.youtube.com/watch?v=xyisgD-J2MU

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
08:31 PM

شاهد .. تفجير حي صيني من 19 بناية في 10 ثوانٍ فقط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
8,312

 في 10 ثوانٍ فقط، تم تدمير حي بأكمله في الصين، مكون من 19 مبنى، باستخدام 5 أطنان من المتفجرات.

ويقع الحي في قلب مقاطعة هوبي الصينية، في منطقة قريبة من مبانٍ سكنية ومجمعات تجارية.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أوضح جيا يونغشينغ، الذي أدار عملية التدمير: "عندما نقوم بعمليات تدمير واسعة النطاق كهذه، في منطقة حيوية، فإنه من الضروري أن نضمن نجاح النتائج، ونتحكم بشكل دقيق بالنتائج السلبية للعملية".

وأشار جيا إلى أن العملية تمت بنجاح وأن المناطق الحيوية المحيطة بالحي لم تتأثر.

 

https://www.youtube.com/watch?v=xyisgD-J2MU

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