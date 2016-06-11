برعاية إعلامية من "سبق"، يواصل برنامج "إفطار صائم" نشاطه؛ حيث تنفذه جامعة الملك سعود طيلة أيام شهر رمضان المبارك. وقد ساهمت شركة "سيل" في رعاية البرنامج الذي يهدف إلى توزيع ٥٠٠ ألف وجبة إفطار صائم، والتوعية للحد من الحوادث قبيل موعد الإفطار، بالإضافة إلى توزيع عدد من الوجبات في بعض الحارات المحتاجة، وأيضاً تزويد بعض الخيم الرمضانية بالوجبات. وتأتي رعاية "سيل" إيماناً منها بمشاركة المجتمع في المناسبات الدينية الهامة، وكذلك الإسهام في تنمية المجتمع وتنفيذ برامج مسؤولية اجتماعية تعود بالفائدة على الناس. وتعتبر "سيل" من الشركات المميزة في تفعيل برامجها المجتمعية؛ مؤخراً؛ حيث تملك خططاً واسعة لبرامج التنمية الاجتماعية من منطلق اهتمامها اللامحدود بهذا الجانب وكجزء من إحساسها بأهمية مثل هذه الأمور ومواكبة لنجاحها وتطورها على جميع المستويات.

شاهد.. تواصل توزيع 500 ألف وجبة إفطار صائم في شوارع ومدن المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-06-09 برعاية إعلامية من "سبق"، يواصل برنامج "إفطار صائم" نشاطه؛ حيث تنفذه جامعة الملك سعود طيلة أيام شهر رمضان المبارك.



وقد ساهمت شركة "سيل" في رعاية البرنامج الذي يهدف إلى توزيع ٥٠٠ ألف وجبة إفطار صائم، والتوعية للحد من الحوادث قبيل موعد الإفطار، بالإضافة إلى توزيع عدد من الوجبات في بعض الحارات المحتاجة، وأيضاً تزويد بعض الخيم الرمضانية بالوجبات.



وتأتي رعاية "سيل" إيماناً منها بمشاركة المجتمع في المناسبات الدينية الهامة، وكذلك الإسهام في تنمية المجتمع وتنفيذ برامج مسؤولية اجتماعية تعود بالفائدة على الناس.



وتعتبر "سيل" من الشركات المميزة في تفعيل برامجها المجتمعية؛ مؤخراً؛ حيث تملك خططاً واسعة لبرامج التنمية الاجتماعية من منطلق اهتمامها اللامحدود بهذا الجانب وكجزء من إحساسها بأهمية مثل هذه الأمور ومواكبة لنجاحها وتطورها على جميع المستويات.



09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438 04:57 PM

شاهد.. تواصل توزيع 500 ألف وجبة إفطار صائم في شوارع ومدن المملكة برعاية إعلامية من "سبق" ومساهمة "سيل".. تزويد للحارات المحتاجة والخيم





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برعاية إعلامية من "سبق"، يواصل برنامج "إفطار صائم" نشاطه؛ حيث تنفذه جامعة الملك سعود طيلة أيام شهر رمضان المبارك.



وقد ساهمت شركة "سيل" في رعاية البرنامج الذي يهدف إلى توزيع ٥٠٠ ألف وجبة إفطار صائم، والتوعية للحد من الحوادث قبيل موعد الإفطار، بالإضافة إلى توزيع عدد من الوجبات في بعض الحارات المحتاجة، وأيضاً تزويد بعض الخيم الرمضانية بالوجبات.



وتأتي رعاية "سيل" إيماناً منها بمشاركة المجتمع في المناسبات الدينية الهامة، وكذلك الإسهام في تنمية المجتمع وتنفيذ برامج مسؤولية اجتماعية تعود بالفائدة على الناس.



وتعتبر "سيل" من الشركات المميزة في تفعيل برامجها المجتمعية؛ مؤخراً؛ حيث تملك خططاً واسعة لبرامج التنمية الاجتماعية من منطلق اهتمامها اللامحدود بهذا الجانب وكجزء من إحساسها بأهمية مثل هذه الأمور ومواكبة لنجاحها وتطورها على جميع المستويات.

