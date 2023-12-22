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شاهد.. ثلوج قطنية تكسو هجرة "حزم الجلاميد" بالوشاح الأبيض

وثَّقها المصوِّر الفوتوغرافي صالح الفريح

وثَّق المصور الفوتوغرافي صالح الفريح صورًا لمناظر الثلوج القطنية التي هطلت على هجرة حزم الجلاميد اليومَين الماضيَين؛ واكتست إثرها مساحات شاسعة من الأرض بحلة البياض الناصع.
 
الصور الملتَقَطَة أظهرت جمال الزائر الأبيض، وكيف غطَّى معالم الأرض في هجرة حزم الجلاميد الواقعة بين عرعر وطريف؛ ما شكَّل لوحات طبيعية ومناظر سحرية؛ زادت المكان رونقًا وجمالاً حتى باتت المنطقة محط أنظار العامة.
 
واستهوت مناظر الثلوج الأهالي؛ فتدافع الكثيرون منهم إلى المناطق المكشوفة؛ لمعايشة هذه الأجواء الاستثنائية، وانتهاز الفرص النادرة بالتقاط الصور التذكارية، وتوثيق المشاهد الخلابة التي خلفتها الثلوج رغم قساوة البرد.
 
يُشار إلى أن هجرة "حزم الجلاميد" بمنطقة الحدود الشمالية شهدت في الساعات المتأخرة من مساء الاثنين تساقطًا كثيفًا للثلوج، وتدنيًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وصلت لما دون الصفر المئوي، مع استمرار تهافت الثلوج حتى صباح أمس الثلاثاء، وسط توقعات وتحليلات باستمراره أيامًا قادمة.
 

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شاهد.. ثلوج قطنية تكسو هجرة "حزم الجلاميد" بالوشاح الأبيض
سبق

وثَّق المصور الفوتوغرافي صالح الفريح صورًا لمناظر الثلوج القطنية التي هطلت على هجرة حزم الجلاميد اليومَين الماضيَين؛ واكتست إثرها مساحات شاسعة من الأرض بحلة البياض الناصع.
 
الصور الملتَقَطَة أظهرت جمال الزائر الأبيض، وكيف غطَّى معالم الأرض في هجرة حزم الجلاميد الواقعة بين عرعر وطريف؛ ما شكَّل لوحات طبيعية ومناظر سحرية؛ زادت المكان رونقًا وجمالاً حتى باتت المنطقة محط أنظار العامة.
 
واستهوت مناظر الثلوج الأهالي؛ فتدافع الكثيرون منهم إلى المناطق المكشوفة؛ لمعايشة هذه الأجواء الاستثنائية، وانتهاز الفرص النادرة بالتقاط الصور التذكارية، وتوثيق المشاهد الخلابة التي خلفتها الثلوج رغم قساوة البرد.
 
يُشار إلى أن هجرة "حزم الجلاميد" بمنطقة الحدود الشمالية شهدت في الساعات المتأخرة من مساء الاثنين تساقطًا كثيفًا للثلوج، وتدنيًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وصلت لما دون الصفر المئوي، مع استمرار تهافت الثلوج حتى صباح أمس الثلاثاء، وسط توقعات وتحليلات باستمراره أيامًا قادمة.
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
08:38 PM
وثَّقها المصوِّر الفوتوغرافي صالح الفريح

شاهد.. ثلوج قطنية تكسو هجرة "حزم الجلاميد" بالوشاح الأبيض

A A A
عويد التومي - الرياض
3
33,340

وثَّق المصور الفوتوغرافي صالح الفريح صورًا لمناظر الثلوج القطنية التي هطلت على هجرة حزم الجلاميد اليومَين الماضيَين؛ واكتست إثرها مساحات شاسعة من الأرض بحلة البياض الناصع.
 
الصور الملتَقَطَة أظهرت جمال الزائر الأبيض، وكيف غطَّى معالم الأرض في هجرة حزم الجلاميد الواقعة بين عرعر وطريف؛ ما شكَّل لوحات طبيعية ومناظر سحرية؛ زادت المكان رونقًا وجمالاً حتى باتت المنطقة محط أنظار العامة.
 
واستهوت مناظر الثلوج الأهالي؛ فتدافع الكثيرون منهم إلى المناطق المكشوفة؛ لمعايشة هذه الأجواء الاستثنائية، وانتهاز الفرص النادرة بالتقاط الصور التذكارية، وتوثيق المشاهد الخلابة التي خلفتها الثلوج رغم قساوة البرد.
 
يُشار إلى أن هجرة "حزم الجلاميد" بمنطقة الحدود الشمالية شهدت في الساعات المتأخرة من مساء الاثنين تساقطًا كثيفًا للثلوج، وتدنيًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وصلت لما دون الصفر المئوي، مع استمرار تهافت الثلوج حتى صباح أمس الثلاثاء، وسط توقعات وتحليلات باستمراره أيامًا قادمة.
 

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