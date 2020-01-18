النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد "جازان شو" يتهيأ للإجازة.. "واجهة بحرية 3D" وطيران وخيمة تسوق

فعاليات تنطلق 28 ربيع الآخر تضم فنانين تشكيليين وفوتوغرافياً ومسرحاً وألعاباً

 ضِمن برامج وفعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع لهذا العام 1438 "جازان الفل مشتى الكل"، الذي ينطلق 28 ربيع الثاني مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي، يكثف مجلس التنمية السياحية -بالتعاون مع أمانة المنطقة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني- جهودها في تجهيز وتهيئة مواقع الفعاليات بكورنيش جازان الشمالي الذي سيحتضن فعاليات "جازان شو" والقرية التراثية والساحة الشعبية وشاطئ الشباب والكورنيش الجنوبي خلف الاستاد الرياضي.

 

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية، المهندس رستم بن مقبول الكبيسي: إن "جازان شو" سيضم نخبة من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى المسرح المفتوح والألعاب التفاعلية مع الجمهور؛ مضيفاً أن أمانة جازان تقوم حالياً بتهيئة الواجهات البحرية، وتجهيز الحدائق المجاورة للواجهة البحرية لاستقبال السياح.

 

وبيّن "الكبيسي"، أن فعاليات مهرجان جازان الشتوي ستنطلق في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بالفعاليات الدعوية بمسجد خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى الفعاليات التي ستنطلق بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان والقرية التراثية، إضافة لخيمة التسوق والألعاب النارية التي ستضيء سماء جازان بالكورنيش الشمالي طيلة أيام المهرجان.

 

وأوضح: "هناك عدد من الفعاليات الجديدة مثل فعالية الطيران الرياضي بشاطئ الشباب"؛ مؤكداً أن هذه الفعاليات تأتي بتوجيه من أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبمتابعة وكيل إمارة المنطقة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية رئيس اللجنة العليا للمهرجان؛ لتوفير الفعاليات المناسبة الموجّهة للسياح وأبناء المنطقة خلال فترة المهرجان من برامج ونشاطات متنوعة.

 

وأكد أمين المنطقة عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية، أن أمانة المنطقة هيّأت عدداً من المواقع السياحية المختلفة من الشواطئ والحدائق؛ للاستمتاع بها خلال فترة المهرجان تشمل الكورنيش الشمالي، والكورنيش الأوسط، والكورنيش الجنوبي (جزيرة المرجان)، وعدداً من الحدائق لاستقبال السياح، إلى جانب استمرار تكثيف أعمال النظافة، والعمل على تزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة؛ لجعل جازان قِبلة السياح خلال إجازة منتصف العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد "جازان شو" يتهيأ للإجازة.. "واجهة بحرية 3D" وطيران وخيمة تسوق
سبق

 ضِمن برامج وفعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع لهذا العام 1438 "جازان الفل مشتى الكل"، الذي ينطلق 28 ربيع الثاني مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي، يكثف مجلس التنمية السياحية -بالتعاون مع أمانة المنطقة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني- جهودها في تجهيز وتهيئة مواقع الفعاليات بكورنيش جازان الشمالي الذي سيحتضن فعاليات "جازان شو" والقرية التراثية والساحة الشعبية وشاطئ الشباب والكورنيش الجنوبي خلف الاستاد الرياضي.

 

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية، المهندس رستم بن مقبول الكبيسي: إن "جازان شو" سيضم نخبة من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى المسرح المفتوح والألعاب التفاعلية مع الجمهور؛ مضيفاً أن أمانة جازان تقوم حالياً بتهيئة الواجهات البحرية، وتجهيز الحدائق المجاورة للواجهة البحرية لاستقبال السياح.

 

وبيّن "الكبيسي"، أن فعاليات مهرجان جازان الشتوي ستنطلق في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بالفعاليات الدعوية بمسجد خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى الفعاليات التي ستنطلق بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان والقرية التراثية، إضافة لخيمة التسوق والألعاب النارية التي ستضيء سماء جازان بالكورنيش الشمالي طيلة أيام المهرجان.

 

وأوضح: "هناك عدد من الفعاليات الجديدة مثل فعالية الطيران الرياضي بشاطئ الشباب"؛ مؤكداً أن هذه الفعاليات تأتي بتوجيه من أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبمتابعة وكيل إمارة المنطقة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية رئيس اللجنة العليا للمهرجان؛ لتوفير الفعاليات المناسبة الموجّهة للسياح وأبناء المنطقة خلال فترة المهرجان من برامج ونشاطات متنوعة.

 

وأكد أمين المنطقة عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية، أن أمانة المنطقة هيّأت عدداً من المواقع السياحية المختلفة من الشواطئ والحدائق؛ للاستمتاع بها خلال فترة المهرجان تشمل الكورنيش الشمالي، والكورنيش الأوسط، والكورنيش الجنوبي (جزيرة المرجان)، وعدداً من الحدائق لاستقبال السياح، إلى جانب استمرار تكثيف أعمال النظافة، والعمل على تزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة؛ لجعل جازان قِبلة السياح خلال إجازة منتصف العام.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
11:51 AM
فعاليات تنطلق 28 ربيع الآخر تضم فنانين تشكيليين وفوتوغرافياً ومسرحاً وألعاباً

شاهد "جازان شو" يتهيأ للإجازة.. "واجهة بحرية 3D" وطيران وخيمة تسوق

A A A
فهد كاملي - جازان
7
9,332

 ضِمن برامج وفعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع لهذا العام 1438 "جازان الفل مشتى الكل"، الذي ينطلق 28 ربيع الثاني مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي، يكثف مجلس التنمية السياحية -بالتعاون مع أمانة المنطقة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني- جهودها في تجهيز وتهيئة مواقع الفعاليات بكورنيش جازان الشمالي الذي سيحتضن فعاليات "جازان شو" والقرية التراثية والساحة الشعبية وشاطئ الشباب والكورنيش الجنوبي خلف الاستاد الرياضي.

 

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية، المهندس رستم بن مقبول الكبيسي: إن "جازان شو" سيضم نخبة من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى المسرح المفتوح والألعاب التفاعلية مع الجمهور؛ مضيفاً أن أمانة جازان تقوم حالياً بتهيئة الواجهات البحرية، وتجهيز الحدائق المجاورة للواجهة البحرية لاستقبال السياح.

 

وبيّن "الكبيسي"، أن فعاليات مهرجان جازان الشتوي ستنطلق في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بالفعاليات الدعوية بمسجد خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى الفعاليات التي ستنطلق بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان والقرية التراثية، إضافة لخيمة التسوق والألعاب النارية التي ستضيء سماء جازان بالكورنيش الشمالي طيلة أيام المهرجان.

 

وأوضح: "هناك عدد من الفعاليات الجديدة مثل فعالية الطيران الرياضي بشاطئ الشباب"؛ مؤكداً أن هذه الفعاليات تأتي بتوجيه من أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبمتابعة وكيل إمارة المنطقة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية رئيس اللجنة العليا للمهرجان؛ لتوفير الفعاليات المناسبة الموجّهة للسياح وأبناء المنطقة خلال فترة المهرجان من برامج ونشاطات متنوعة.

 

وأكد أمين المنطقة عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية، أن أمانة المنطقة هيّأت عدداً من المواقع السياحية المختلفة من الشواطئ والحدائق؛ للاستمتاع بها خلال فترة المهرجان تشمل الكورنيش الشمالي، والكورنيش الأوسط، والكورنيش الجنوبي (جزيرة المرجان)، وعدداً من الحدائق لاستقبال السياح، إلى جانب استمرار تكثيف أعمال النظافة، والعمل على تزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة؛ لجعل جازان قِبلة السياح خلال إجازة منتصف العام.

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
653
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,238
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,261

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة