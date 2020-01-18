شاهد "جازان شو" يتهيأ للإجازة.. "واجهة بحرية 3D" وطيران وخيمة تسوق

فعاليات تنطلق 28 ربيع الآخر تضم فنانين تشكيليين وفوتوغرافياً ومسرحاً وألعاباً

ضِمن برامج وفعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع لهذا العام 1438 "جازان الفل مشتى الكل"، الذي ينطلق 28 ربيع الثاني مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي، يكثف مجلس التنمية السياحية -بالتعاون مع أمانة المنطقة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني- جهودها في تجهيز وتهيئة مواقع الفعاليات بكورنيش جازان الشمالي الذي سيحتضن فعاليات "جازان شو" والقرية التراثية والساحة الشعبية وشاطئ الشباب والكورنيش الجنوبي خلف الاستاد الرياضي.

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية، المهندس رستم بن مقبول الكبيسي: إن "جازان شو" سيضم نخبة من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى المسرح المفتوح والألعاب التفاعلية مع الجمهور؛ مضيفاً أن أمانة جازان تقوم حالياً بتهيئة الواجهات البحرية، وتجهيز الحدائق المجاورة للواجهة البحرية لاستقبال السياح.

وبيّن "الكبيسي"، أن فعاليات مهرجان جازان الشتوي ستنطلق في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بالفعاليات الدعوية بمسجد خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى الفعاليات التي ستنطلق بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان والقرية التراثية، إضافة لخيمة التسوق والألعاب النارية التي ستضيء سماء جازان بالكورنيش الشمالي طيلة أيام المهرجان.

وأوضح: "هناك عدد من الفعاليات الجديدة مثل فعالية الطيران الرياضي بشاطئ الشباب"؛ مؤكداً أن هذه الفعاليات تأتي بتوجيه من أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبمتابعة وكيل إمارة المنطقة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية رئيس اللجنة العليا للمهرجان؛ لتوفير الفعاليات المناسبة الموجّهة للسياح وأبناء المنطقة خلال فترة المهرجان من برامج ونشاطات متنوعة.

وأكد أمين المنطقة عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية، أن أمانة المنطقة هيّأت عدداً من المواقع السياحية المختلفة من الشواطئ والحدائق؛ للاستمتاع بها خلال فترة المهرجان تشمل الكورنيش الشمالي، والكورنيش الأوسط، والكورنيش الجنوبي (جزيرة المرجان)، وعدداً من الحدائق لاستقبال السياح، إلى جانب استمرار تكثيف أعمال النظافة، والعمل على تزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة؛ لجعل جازان قِبلة السياح خلال إجازة منتصف العام.