شاهد.. "حدثان" خلف تكسير زجاج السيارات وسرقة مقتنياتها بـ"قرطبة الرياض"

ضبَطتهما الجهات الأمنية بعد ارتباك واشتباه وتفتيش انتهى بإقرارهما بالجريمة

قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على شابين تخصّصَا في سرقة المقتنيات الشخصية من السيارات في حي قرطبة.

وتفصيلاً، أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار الجهود التي تبذلها شرطة المنطقة والأجهزة الأمنية المرتبطة بها لمكافحة جرائم سرقة السيارات والسرقة منها؛ فقد تَلَقّت غرفة عمليات دوريات الأمن، بلاغات عدد من المواطنين تفيد بتعرض سياراتهم لتكسير الزجاج وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية أثناء توقفها أمام منازلهم بحي قرطبة شرق العاصمة الرياض.

وأضاف: "لأهمية البلاغات فقد قامت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض -على الفور- بتكثيف تواجد الفِرَق الميدانية داخل الأحياء التي شهدت تلك الحوادث، والقيام بمسح أمني شامل، واتخاذ جملة من الإجراءات تمكنت من خلالها -بفضل الله- من تحديد الاشتباه في مركبة تسير بدون لوحات يستقلها حدثان (سعوديا الجنسية في العقد الثاني من العمر)؛ حيث بدت عليها علامات الارتباك لدى مشاهدتهما دوريات الأمن.. وباستيقافهما وتفتيشهما عُثر بحوزتهما على أجزاء من المسروقات المبلغ عنها وأدوات استُخدمت في تكسير زجاج السيارات، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بالاعتداء على السيارات المتوقفة والسرقة منها".

وبيّن: "تم التحفظ على المشتبه بهما، وتسليمهما لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لإكمال اللازم بحقهم، حسب الاختصاص".