شاهد.. حرس الحدود بالجنوبية يحبط محاولات تسلل 3 آلاف مجهول

تطبيق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية حيال الأشخاص المقبوض عليهم

نجحت جهود رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية في إحباط محاولة تسلل أكثر من 3 آلاف مجهول خلال أسبوع واحد.



وصرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمرارًا لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في التصدي لمحاولات اختراق وتجاوز حدود السعودية كافة بطرق غير مشروعة فقد تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية - بعد توفيق الله - خلال الفترة من ١٠ / ١/ ١٤٣٩هـ حتى ١٨ / ١/ ١٤٣٩هـ من إحباط محاولات عدة لتجاوز حدود السعودية من قِبل مجموعات من الأشخاص قادمين من الأراضي اليمنية محاولين التضليل عبر استخدام السواتر الطبيعية بقصد التخفي عن أعين رجال حرس الحدود، والدخول بطرق غير نظامية؛ ما حتم التعامل معهم حسب مقتضيات الموقف، وأسفر ذلك عن القبض على (٣٦٨٠) ثلاثة آلاف وستمائة وثمانين شخصًا من جنسيات مختلفة.



وأضاف: في حينه تمت المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة، وتطبيق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية حيال الأشخاص المقبوض عليهم بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.



وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيضربون بيد من حديد كل من يحاول التجاوز، أو يساعد هؤلاء الأشخاص على الدخول للحدود السعودية بطرق غير نظامية، وسيتصدون لجميع محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود، وأنهم عازمون على حماية حدود السعودية البرية والبحرية من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، وسيبقون السد المنيع لحمايتها ممن يحاول المساس بهذا الوطن الغالي.

