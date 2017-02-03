شاهد "حكاية زوار الجنادرية".. سلاح أفشل الصواريخ المستهدفة للسعودية

يُعرض سنوياً في معـرض القوات المسلحة إلا أن أهميته لفتت الانتباه هذا العام

في كل عام يشاهده زوار الجنادرية معروضاً ضمن أسلحة معرض القوات المسلحة ولا يُلقون له بالاً؛ كونهم لم يعلموا ما مدى أهميته؛ ولكنه في هذا العام لفت أنظار الزوار، وأصبح حكاية كل زائر للمهرجان؛ وذلك بعد أن أفشل مخططات الأعداء باستهداف المملكة لصواريخهم الفاشلة.



"الباتريوت السعودي" وقف شامخاً هذا العام يلتقط زوار الجنادرية الصور التذاكرية معه، ويحكون لأطفالهم عن مدى أهمية هذا السلاح الذي حطم آمال الحوثيين وقوات المخلوع وأعداء الوطن خلال الحرب؛ وذلك بعد فشلهم في استهداف المملكة بعشرات الصواريخ البالستية منذ بدء عاصفة الحزم، ولسان حال الزوار يقول: "أراضينا وأجواؤنا آمنة مهما حاول الأعداء اختراقها".



وتعد منظومة "باتريوت" من الأنظمة المعقدة الحاسوبية التي تشتغل على الأنظمة الحرارية بالنسبة لاصطياد الهدف؛ الأمر الذي يوجب وجود خبراء لاستخدامها، ويشرف عليها ضباط وأفراد سعوديون مدربون تدريباً كاملاً في استخدامها، ونظام باتريوت نظام دفاعي قوي ضد الصواريخ بعيدة المدى والطائرات، وتنشر قوات الدفاع الجوي "باتريوت" على كل الحدود.



وتمتلك السعودية منظومة من الأسلحة المضادة المتطورة وعلى رأسها نظام "باتريوت"، وهو النظام الذي استخدمته أمريكا في حرب الخليج لتحرير الكويت، وتم بعدها عقد صفقات بين السعودية وأمريكا لامتلاك هذا النظام الدفاعي، وكان له الأثر القوي في حماية الأراضي السعودية من الصواريخ التي كانت تطلق من العراق باتجاه العديد من المدن السعودية.



وأشاد زوار الجنادرية بيقظة وكفاءة القوات السعودية على مدار 24 ساعة، التي كانت سبباً رئيسياً في تحطيم آمال العدو؛ حيث إنهم هم الذين يتصدون للصواريخ بإطلاق صواريخ باتريوت مضادة بدقة عالية.