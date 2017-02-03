النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد "حكاية زوار الجنادرية".. سلاح أفشل الصواريخ المستهدفة للسعودية

يُعرض سنوياً في معـرض القوات المسلحة إلا أن أهميته لفتت الانتباه هذا العام

في كل عام يشاهده زوار الجنادرية معروضاً ضمن أسلحة معرض القوات المسلحة ولا يُلقون له بالاً؛ كونهم لم يعلموا ما مدى أهميته؛ ولكنه في هذا العام لفت أنظار الزوار، وأصبح حكاية كل زائر للمهرجان؛ وذلك بعد أن أفشل مخططات الأعداء باستهداف المملكة لصواريخهم الفاشلة.
 
"الباتريوت السعودي" وقف شامخاً هذا العام يلتقط زوار الجنادرية الصور التذاكرية معه، ويحكون لأطفالهم عن مدى أهمية هذا السلاح الذي حطم آمال الحوثيين وقوات المخلوع وأعداء الوطن خلال الحرب؛ وذلك بعد فشلهم في استهداف المملكة بعشرات الصواريخ البالستية منذ بدء عاصفة الحزم، ولسان حال الزوار يقول: "أراضينا وأجواؤنا آمنة مهما حاول الأعداء اختراقها".
 
وتعد منظومة "باتريوت" من الأنظمة المعقدة الحاسوبية التي تشتغل على الأنظمة الحرارية بالنسبة لاصطياد الهدف؛ الأمر الذي يوجب وجود خبراء لاستخدامها، ويشرف عليها ضباط وأفراد سعوديون مدربون تدريباً كاملاً في استخدامها، ونظام باتريوت نظام دفاعي قوي ضد الصواريخ بعيدة المدى والطائرات، وتنشر قوات الدفاع الجوي "باتريوت" على كل الحدود.
 
وتمتلك السعودية منظومة من الأسلحة المضادة المتطورة وعلى رأسها نظام "باتريوت"، وهو النظام الذي استخدمته أمريكا في حرب الخليج لتحرير الكويت، وتم بعدها عقد صفقات بين السعودية وأمريكا لامتلاك هذا النظام الدفاعي، وكان له الأثر القوي في حماية الأراضي السعودية من الصواريخ التي كانت تطلق من العراق باتجاه العديد من المدن السعودية.
 
وأشاد زوار الجنادرية بيقظة وكفاءة القوات السعودية على مدار 24 ساعة، التي كانت سبباً رئيسياً في تحطيم آمال العدو؛ حيث إنهم هم الذين يتصدون للصواريخ بإطلاق صواريخ باتريوت مضادة بدقة عالية.

مهرجان الجنادرية "تعليم تبوك" يشارك بمهرجان الجنادرية بأوبريت "نبض الوطن".. الأحد "الصعايدة" وصلوا "الجنادرية" وسبق تكشف سر الجناح المصري شاهد.. "الدحة" و"الهجيني" في استقبال أمير الشمالية بـ"الجنادرية31" بالصور.. الخطى تتسابق إلى الجنادرية في يومها الثاني شاهد "حساب المواطن" يحل وافداً على "الجنادرية 31".. إدخال وتحلق وشرح

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد "حكاية زوار الجنادرية".. سلاح أفشل الصواريخ المستهدفة للسعودية
سبق

في كل عام يشاهده زوار الجنادرية معروضاً ضمن أسلحة معرض القوات المسلحة ولا يُلقون له بالاً؛ كونهم لم يعلموا ما مدى أهميته؛ ولكنه في هذا العام لفت أنظار الزوار، وأصبح حكاية كل زائر للمهرجان؛ وذلك بعد أن أفشل مخططات الأعداء باستهداف المملكة لصواريخهم الفاشلة.
 
"الباتريوت السعودي" وقف شامخاً هذا العام يلتقط زوار الجنادرية الصور التذاكرية معه، ويحكون لأطفالهم عن مدى أهمية هذا السلاح الذي حطم آمال الحوثيين وقوات المخلوع وأعداء الوطن خلال الحرب؛ وذلك بعد فشلهم في استهداف المملكة بعشرات الصواريخ البالستية منذ بدء عاصفة الحزم، ولسان حال الزوار يقول: "أراضينا وأجواؤنا آمنة مهما حاول الأعداء اختراقها".
 
وتعد منظومة "باتريوت" من الأنظمة المعقدة الحاسوبية التي تشتغل على الأنظمة الحرارية بالنسبة لاصطياد الهدف؛ الأمر الذي يوجب وجود خبراء لاستخدامها، ويشرف عليها ضباط وأفراد سعوديون مدربون تدريباً كاملاً في استخدامها، ونظام باتريوت نظام دفاعي قوي ضد الصواريخ بعيدة المدى والطائرات، وتنشر قوات الدفاع الجوي "باتريوت" على كل الحدود.
 
وتمتلك السعودية منظومة من الأسلحة المضادة المتطورة وعلى رأسها نظام "باتريوت"، وهو النظام الذي استخدمته أمريكا في حرب الخليج لتحرير الكويت، وتم بعدها عقد صفقات بين السعودية وأمريكا لامتلاك هذا النظام الدفاعي، وكان له الأثر القوي في حماية الأراضي السعودية من الصواريخ التي كانت تطلق من العراق باتجاه العديد من المدن السعودية.
 
وأشاد زوار الجنادرية بيقظة وكفاءة القوات السعودية على مدار 24 ساعة، التي كانت سبباً رئيسياً في تحطيم آمال العدو؛ حيث إنهم هم الذين يتصدون للصواريخ بإطلاق صواريخ باتريوت مضادة بدقة عالية.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
05:20 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
06:22 AM
يُعرض سنوياً في معـرض القوات المسلحة إلا أن أهميته لفتت الانتباه هذا العام

شاهد "حكاية زوار الجنادرية".. سلاح أفشل الصواريخ المستهدفة للسعودية

A A A
فهد كاملي - الرياض
0
26,206

في كل عام يشاهده زوار الجنادرية معروضاً ضمن أسلحة معرض القوات المسلحة ولا يُلقون له بالاً؛ كونهم لم يعلموا ما مدى أهميته؛ ولكنه في هذا العام لفت أنظار الزوار، وأصبح حكاية كل زائر للمهرجان؛ وذلك بعد أن أفشل مخططات الأعداء باستهداف المملكة لصواريخهم الفاشلة.
 
"الباتريوت السعودي" وقف شامخاً هذا العام يلتقط زوار الجنادرية الصور التذاكرية معه، ويحكون لأطفالهم عن مدى أهمية هذا السلاح الذي حطم آمال الحوثيين وقوات المخلوع وأعداء الوطن خلال الحرب؛ وذلك بعد فشلهم في استهداف المملكة بعشرات الصواريخ البالستية منذ بدء عاصفة الحزم، ولسان حال الزوار يقول: "أراضينا وأجواؤنا آمنة مهما حاول الأعداء اختراقها".
 
وتعد منظومة "باتريوت" من الأنظمة المعقدة الحاسوبية التي تشتغل على الأنظمة الحرارية بالنسبة لاصطياد الهدف؛ الأمر الذي يوجب وجود خبراء لاستخدامها، ويشرف عليها ضباط وأفراد سعوديون مدربون تدريباً كاملاً في استخدامها، ونظام باتريوت نظام دفاعي قوي ضد الصواريخ بعيدة المدى والطائرات، وتنشر قوات الدفاع الجوي "باتريوت" على كل الحدود.
 
وتمتلك السعودية منظومة من الأسلحة المضادة المتطورة وعلى رأسها نظام "باتريوت"، وهو النظام الذي استخدمته أمريكا في حرب الخليج لتحرير الكويت، وتم بعدها عقد صفقات بين السعودية وأمريكا لامتلاك هذا النظام الدفاعي، وكان له الأثر القوي في حماية الأراضي السعودية من الصواريخ التي كانت تطلق من العراق باتجاه العديد من المدن السعودية.
 
وأشاد زوار الجنادرية بيقظة وكفاءة القوات السعودية على مدار 24 ساعة، التي كانت سبباً رئيسياً في تحطيم آمال العدو؛ حيث إنهم هم الذين يتصدون للصواريخ بإطلاق صواريخ باتريوت مضادة بدقة عالية.

شارك برأيك
39
145

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
1,798
3000

3000

01 فبراير
1,887
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,717
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
5,290

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

فعالية جامعة جازان

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة