شاهد.. خطورة المياه الآسنة على المواشي بجهراء تيماء

الأهالي يطالبون عبر "سبق" بوضع سياج حديدي

شكّل مصب مياه الصرف الصحي لمركزي الجهراء والجديد بمحافظة تيماء مصدرا يهدد الصحة العامة لعدم إحاطته بسياج حديدي يمنع وصول الإبل والأغنام أثناء رعيها ـ لا سيما وأن المنطقة تعتبر منطقة رعوية، إذ حذر منه أهالي البادية مطالبين الجهة المسؤولة عنه بعمل سياج حديدي أسوة بمكب النفايات الذي يمنع وصول المواشي له.

وحصلت "سبق" على صورة حديثة أظهرت تواجد عدد من الإبل بعضها يُنتفع من حليبها ولحومها وهي تشرب من المياه الآسنة الذي اعتمد موقعه دون تأمينه بسياج حديدي، ووصف بأنه يشكل خطورة على المستفيدين من لحوم وحليب الإبل.

وطالب عدد من أصحاب الماشية عبر "سبق" الجهات المسؤولة عن مكب مياه الصرف الصحي بسرعة العمل على سياج حديدي وإنشاء بوابة ينبه فيها على قائدي شاحنات الصرف الصحي بإغلاقه بعد الانتهاء من عملهم بحيث يمنع وصول المواشي له.

وأشاروا إلى أنهم أبلغوا بذلك عدة مرات ولكن لم تتم الاستجابة لهم ، فيما يأملون أن يصل صوتهم لإنهاء هذه المعاناة.