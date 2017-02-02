النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. خطورة المياه الآسنة على المواشي بجهراء تيماء

الأهالي يطالبون عبر "سبق" بوضع سياج حديدي

شكّل مصب مياه الصرف الصحي لمركزي الجهراء والجديد بمحافظة تيماء مصدرا يهدد الصحة العامة لعدم إحاطته بسياج حديدي يمنع وصول الإبل والأغنام أثناء رعيها ـ لا سيما وأن المنطقة تعتبر منطقة رعوية، إذ حذر منه أهالي البادية مطالبين الجهة المسؤولة عنه بعمل  سياج حديدي أسوة بمكب النفايات الذي يمنع وصول المواشي له.

 

وحصلت "سبق" على صورة حديثة أظهرت تواجد عدد من الإبل بعضها يُنتفع من حليبها ولحومها وهي تشرب من المياه الآسنة الذي اعتمد موقعه دون تأمينه بسياج حديدي، ووصف بأنه يشكل خطورة على المستفيدين من لحوم وحليب الإبل.

 

وطالب عدد من أصحاب الماشية عبر "سبق" الجهات المسؤولة عن مكب مياه الصرف الصحي بسرعة العمل على سياج حديدي وإنشاء بوابة ينبه فيها على قائدي شاحنات الصرف الصحي بإغلاقه بعد الانتهاء من عملهم بحيث يمنع وصول المواشي له.

 

وأشاروا إلى أنهم أبلغوا بذلك عدة مرات ولكن لم تتم الاستجابة لهم ، فيما  يأملون أن يصل صوتهم لإنهاء هذه المعاناة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. خطورة المياه الآسنة على المواشي بجهراء تيماء
سبق

شكّل مصب مياه الصرف الصحي لمركزي الجهراء والجديد بمحافظة تيماء مصدرا يهدد الصحة العامة لعدم إحاطته بسياج حديدي يمنع وصول الإبل والأغنام أثناء رعيها ـ لا سيما وأن المنطقة تعتبر منطقة رعوية، إذ حذر منه أهالي البادية مطالبين الجهة المسؤولة عنه بعمل  سياج حديدي أسوة بمكب النفايات الذي يمنع وصول المواشي له.

 

وحصلت "سبق" على صورة حديثة أظهرت تواجد عدد من الإبل بعضها يُنتفع من حليبها ولحومها وهي تشرب من المياه الآسنة الذي اعتمد موقعه دون تأمينه بسياج حديدي، ووصف بأنه يشكل خطورة على المستفيدين من لحوم وحليب الإبل.

 

وطالب عدد من أصحاب الماشية عبر "سبق" الجهات المسؤولة عن مكب مياه الصرف الصحي بسرعة العمل على سياج حديدي وإنشاء بوابة ينبه فيها على قائدي شاحنات الصرف الصحي بإغلاقه بعد الانتهاء من عملهم بحيث يمنع وصول المواشي له.

 

وأشاروا إلى أنهم أبلغوا بذلك عدة مرات ولكن لم تتم الاستجابة لهم ، فيما  يأملون أن يصل صوتهم لإنهاء هذه المعاناة.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
04:50 PM
الأهالي يطالبون عبر "سبق" بوضع سياج حديدي

شاهد.. خطورة المياه الآسنة على المواشي بجهراء تيماء

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
12,492

شكّل مصب مياه الصرف الصحي لمركزي الجهراء والجديد بمحافظة تيماء مصدرا يهدد الصحة العامة لعدم إحاطته بسياج حديدي يمنع وصول الإبل والأغنام أثناء رعيها ـ لا سيما وأن المنطقة تعتبر منطقة رعوية، إذ حذر منه أهالي البادية مطالبين الجهة المسؤولة عنه بعمل  سياج حديدي أسوة بمكب النفايات الذي يمنع وصول المواشي له.

 

وحصلت "سبق" على صورة حديثة أظهرت تواجد عدد من الإبل بعضها يُنتفع من حليبها ولحومها وهي تشرب من المياه الآسنة الذي اعتمد موقعه دون تأمينه بسياج حديدي، ووصف بأنه يشكل خطورة على المستفيدين من لحوم وحليب الإبل.

 

وطالب عدد من أصحاب الماشية عبر "سبق" الجهات المسؤولة عن مكب مياه الصرف الصحي بسرعة العمل على سياج حديدي وإنشاء بوابة ينبه فيها على قائدي شاحنات الصرف الصحي بإغلاقه بعد الانتهاء من عملهم بحيث يمنع وصول المواشي له.

 

وأشاروا إلى أنهم أبلغوا بذلك عدة مرات ولكن لم تتم الاستجابة لهم ، فيما  يأملون أن يصل صوتهم لإنهاء هذه المعاناة.

شارك برأيك
39
145

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
1,798
3000

3000

01 فبراير
1,887
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,717
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
5,290

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

فعالية جامعة جازان

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة