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شاهد.. "دارين" المعنَّفة تغادر مع والدتها إلى "المدينة المنورة"

وزير العمل تابع قضيتها أولاً بأول

غادرت الطفلة المعنَّفة دارين مع والدتها مساء اليوم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مقر سكن والدتها في المدينة المنورة، بعد أن تسلمتها من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.
 
  وكانت الوزارة قد أكدت ملاحقة والد الطفلة لمعاقبته وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء، وذلك بعد أن أعلنت استلام الطفلة من منزل جدها، والانتهاء من الفحص الطبي لها، وتسليمها لوالدتها. فيما قبضت شرطة المنطقة في وقت سابق على والد الطفلة المتهم بتعنيفها.
 
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، كان يتابع وضع الطفلة المعنَّفة منذ اللحظات الأولى للقضية، ويوجه العاملين في الوزارة ببذل الجهد الميداني لاستلام الطفلة، والحفاظ على سلامتها، ورعايتها، حتى في وقت الإجازة الأسبوعية.
 
يُشار إلى أن "سبق" تابعت القضية عبر تقارير عدة، بداية من شكوى والدتها حتى استلام الطفلة مساء اليوم. 
 

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شاهد.. "دارين" المعنَّفة تغادر مع والدتها إلى "المدينة المنورة"
سبق

غادرت الطفلة المعنَّفة دارين مع والدتها مساء اليوم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مقر سكن والدتها في المدينة المنورة، بعد أن تسلمتها من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.
 
  وكانت الوزارة قد أكدت ملاحقة والد الطفلة لمعاقبته وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء، وذلك بعد أن أعلنت استلام الطفلة من منزل جدها، والانتهاء من الفحص الطبي لها، وتسليمها لوالدتها. فيما قبضت شرطة المنطقة في وقت سابق على والد الطفلة المتهم بتعنيفها.
 
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، كان يتابع وضع الطفلة المعنَّفة منذ اللحظات الأولى للقضية، ويوجه العاملين في الوزارة ببذل الجهد الميداني لاستلام الطفلة، والحفاظ على سلامتها، ورعايتها، حتى في وقت الإجازة الأسبوعية.
 
يُشار إلى أن "سبق" تابعت القضية عبر تقارير عدة، بداية من شكوى والدتها حتى استلام الطفلة مساء اليوم. 
 

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
11:05 PM
وزير العمل تابع قضيتها أولاً بأول

شاهد.. "دارين" المعنَّفة تغادر مع والدتها إلى "المدينة المنورة"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
32
71,645

غادرت الطفلة المعنَّفة دارين مع والدتها مساء اليوم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مقر سكن والدتها في المدينة المنورة، بعد أن تسلمتها من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.
 
  وكانت الوزارة قد أكدت ملاحقة والد الطفلة لمعاقبته وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء، وذلك بعد أن أعلنت استلام الطفلة من منزل جدها، والانتهاء من الفحص الطبي لها، وتسليمها لوالدتها. فيما قبضت شرطة المنطقة في وقت سابق على والد الطفلة المتهم بتعنيفها.
 
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، كان يتابع وضع الطفلة المعنَّفة منذ اللحظات الأولى للقضية، ويوجه العاملين في الوزارة ببذل الجهد الميداني لاستلام الطفلة، والحفاظ على سلامتها، ورعايتها، حتى في وقت الإجازة الأسبوعية.
 
يُشار إلى أن "سبق" تابعت القضية عبر تقارير عدة، بداية من شكوى والدتها حتى استلام الطفلة مساء اليوم. 
 

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