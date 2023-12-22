شاهد.. رئيس مالي يتسلم أوراق اعتماد "الحارثي" سفيراً للمملكة

أشاد بمتانة العلاقات الثنائية

أشاد رئيس جمهورية مالي السيد إبراهيم بوبكر كيتا بمتانة العلاقات المالية السعودية وما تلقاه من دعم تنموي متطلعا إلى تعزيز تلك العلاقات في كافة المجالات والشراكة الاستراتيجية مثمنا دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود لخدمة الاسلام والمسلمين وما تقدمه المملكة العربية السعودية لبلاده مؤكداً دعم ووقوف جمهورية مالي مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك لدى تسلمه مساء أمس بالقصر الجمهوري أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين الشريفين الجديد مسعود بن علي العرابي الحارثي لدى جمهورية مالي بحضور وزير الخارجية السيد عبد الله جوب والأمين العام لرئاسة الجمهورية اسماعيل ميقا والمستشار الدبلوماسي لفخامته ورئيس المراسم.

ووصف السفير العرابي العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها راسخة ومتينة وأنموذج للعلاقات الدولية، قائلا:" وجدنا دعما ومساندة من رئيس الجمهورية لأداء مهمته في جمهورية مالي وهو ما ستزيد من دعم وتوثيق العلاقات المميزة والتاريخية بين البلدين الصديقين".