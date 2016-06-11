شاهد .. رجال أمن المنشآت بينبع يتناولون إفطارهم بالنقاط التفتيشية

"سبق" رصدت جهودهم في حماية المنشآت البترولية

شاركت "سبق" رجال الأمن بقوات أمن المنشآت في ينبع إفطارهم بنقاط التفتيش المنتشرة بمدينة ينبع الصناعية وقت عملهم الذي تزامن مع وقت الإفطار.

ويتناول رجال أمن المنشآت بالصناعات الثقيلة إفطارهم داخل الدوريات والنقاط التفتيشية على عَجَل؛ حرصًا على مواصلة العمل لتسهيل وصول العاملين بالشركات بكل يسر وسهولة.

ورصدت "سبق" استعداداتهم وجهودهم وهم يحرسون المنشآت البترولية والصناعية والحيوية بكل إخلاص وتفانٍ في خدمة الوطن، فيما يواصل رجال الأمن العمل على مدار الساعة.

يشار إلى أن رجال قوات أمن المنشآت يبذلون جهودهم بتوفير الأمن وحماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية والتصدي لأي عبث يخل بأمن هذه المنجزات والمكتسبات الحضارية للوطن، وإجراء التفتيش الأمني من خلال نقاط التفتيش للتأكد من الوضع الأمني والمحافظة على أمن مواقع الشركات وأمن العاملين في جميع المعامل والشركات وتسهيل وصولهم إلى مواقع أعمالهم بكل يسر وسهولة.