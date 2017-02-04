شاهد .. "رقصة الحرب" تنقل زوّار "الجنادرية" إلى معركة ذي قار وهزيمة الفرس

ضمن فعاليات جناح الحدود الشمالية .. و"القارن": تصاحبها العرضة وفعاليات عدة

نقلت "الدحة"، أو كما تُسمى رقصة الحرب في جناح الحدود الشمالية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31، زوّارها عبر تاريخ يمتد إلى أكثر من 1000 عام؛ لاسترجاع أحداث معركة ذي قار الشهيرة بين قبائل الشمال العربية والفرس، التي نتج عنها هزيمة ساحقة للفرس الذين حاولوا اجتياح الجزيرة العربية آنذاك.

وبحسب المصادر التاريخية، فإن "الدحة" بدأت في تلك المعركة ثم تناقلت بين الأجيال وأصبحت مورثاً شعبياً تتفاخر به تلك القبائل في شمال الوطن في الأفراح؛ حيث جرى نقله في هذا العرس الثقافي التراثي وأصبح مصدر اعتزاز وفخر لجميع السعوديين.

وأكد رئيس الوفد، خلف القاران؛ لـ "سبق"، أن الدحة تعد من ضمن الفعاليات المتنوعة في الجناح, مشيراً الى أن هناك فعاليات أخرى؛ مثل: العرضة السعودية، والسامري، والهجيني، ومعارض مصاحبة تمثل تاريخ المنطقة وموروثها بمشاركة جهات حكومية وأخرى.