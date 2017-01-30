شاهد.. "سبق" ترصد محلاً برفحاء يبيع أسلحة "البوكس القاتل"

تُعتبر من الأسلحة البيضاء الممنوع بيعها نظراً لخطورتها

رصدت "سبق"، أمس، محل مواد غذائية في رفحاء يخالف الأنظمة ويعرض بين رفوفه "رنقات" مصنوعة من الحديد الصلب" تُستخدم في المشاجرات والاعتداءات.

وذكر بائع المحل أنه حصل على الرنقات من أحد الأشخاص، وقرر عرضها بين الرفوف، وبيع الواحدة منها على الزبائن بقيمة 50 ريالاً، وهي مصنوعة من الحديد، ولها ثلاثة ألوان: الأسود، والفضي، والنحاسي.

وتُعتبر الرنقات أو البوكس الحديدي من الأسلحة البيضاء التي تفضي إلى الموت أو الإصابات الخطيرة في حالة سوء استخدامها، ويمنع بيعها علناً أو اقتناؤها؛ نظراً لخطورتها، وغالباً ما يتم الترويج لها في الأسواق السوداء والمواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي.