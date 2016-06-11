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شاهد: "شباب مكة" يلطفون الأجواء الحارة على رجال الأمن بالحرم

في إطار برنامج "في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام

في بادرة جديدة بمناسبة الشهر المبارك يقوم العشرات من "شباب مكة" بتلطيف أجواء مكة الحارة على رجال الأمن العاملين في ساحات المسجد الحرام والمنطقة المركزية.

وأظهرت صور عفوية التقطت للعاملين في برنامج شباب مكة في خدمتك التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام وهم يقومون برش الماء على رجال الأمن وزوار البيت الحرام أيضا وعلى وجوههم البسمة والسرور وهو ما انعكس أيضا على رجال الأمن.

وقال مدير برنامج شباب مكة في خدمتك الشيخ سعود الرحيلي إن هذا النشاط يهدف إلى مساعدة رجال الأمن على أداء مهامهم بشكل أفضل والتخفيف من وطأة الأجواء الحارة التي تزيد من أعباء رجال الأمن مع ازدحام الرزوار والمعتمرين.

وأشار أحد الشباب العاملين في النشاط إن هذه الفكرة على بساطتها إلا أنها تدخل السرور على رجال الأمن وتزيد من همتهم وترفع من معنوياتهم .

يشار إلى أن مشروع تعظيم البلد الحرام له عدة أنشطة تطوعية في المسجد الحرام والمنطقة المركزية تسعى إلى خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد: "شباب مكة" يلطفون الأجواء الحارة على رجال الأمن بالحرم
سبق

في بادرة جديدة بمناسبة الشهر المبارك يقوم العشرات من "شباب مكة" بتلطيف أجواء مكة الحارة على رجال الأمن العاملين في ساحات المسجد الحرام والمنطقة المركزية.

وأظهرت صور عفوية التقطت للعاملين في برنامج شباب مكة في خدمتك التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام وهم يقومون برش الماء على رجال الأمن وزوار البيت الحرام أيضا وعلى وجوههم البسمة والسرور وهو ما انعكس أيضا على رجال الأمن.

وقال مدير برنامج شباب مكة في خدمتك الشيخ سعود الرحيلي إن هذا النشاط يهدف إلى مساعدة رجال الأمن على أداء مهامهم بشكل أفضل والتخفيف من وطأة الأجواء الحارة التي تزيد من أعباء رجال الأمن مع ازدحام الرزوار والمعتمرين.

وأشار أحد الشباب العاملين في النشاط إن هذه الفكرة على بساطتها إلا أنها تدخل السرور على رجال الأمن وتزيد من همتهم وترفع من معنوياتهم .

يشار إلى أن مشروع تعظيم البلد الحرام له عدة أنشطة تطوعية في المسجد الحرام والمنطقة المركزية تسعى إلى خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام .

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
05:53 PM

شاهد: "شباب مكة" يلطفون الأجواء الحارة على رجال الأمن بالحرم

في إطار برنامج "في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام

A A A
عوض الفهمي - مكة المكرمة
12
31,294

في بادرة جديدة بمناسبة الشهر المبارك يقوم العشرات من "شباب مكة" بتلطيف أجواء مكة الحارة على رجال الأمن العاملين في ساحات المسجد الحرام والمنطقة المركزية.

وأظهرت صور عفوية التقطت للعاملين في برنامج شباب مكة في خدمتك التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام وهم يقومون برش الماء على رجال الأمن وزوار البيت الحرام أيضا وعلى وجوههم البسمة والسرور وهو ما انعكس أيضا على رجال الأمن.

وقال مدير برنامج شباب مكة في خدمتك الشيخ سعود الرحيلي إن هذا النشاط يهدف إلى مساعدة رجال الأمن على أداء مهامهم بشكل أفضل والتخفيف من وطأة الأجواء الحارة التي تزيد من أعباء رجال الأمن مع ازدحام الرزوار والمعتمرين.

وأشار أحد الشباب العاملين في النشاط إن هذه الفكرة على بساطتها إلا أنها تدخل السرور على رجال الأمن وتزيد من همتهم وترفع من معنوياتهم .

يشار إلى أن مشروع تعظيم البلد الحرام له عدة أنشطة تطوعية في المسجد الحرام والمنطقة المركزية تسعى إلى خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام .

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