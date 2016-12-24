شاهد .. صواعق ورعود الفجر بالجوف تعقبها أمطارٌ ودِيم

جداول مياه بسكاكا وسحبٌ رُكاميّة تغلف أجواءها بلوحة جمالية

شهدت سماء منطقة الجوف، فجر اليوم، صواعق ورعوداً، أعقبتها أمطار متوسطة ودِيم ولا تزال السماء ملبدةً بالغيوم.

ورصدت "سبق"، الأجواء الماطرة، صباح اليوم السبت، في دومة الجندل وسكاكا؛ حيث تحوّلت بعض شوارعها إلى جداول مياه، في حين أضافت السُّحب الرُكاميّة إلى سماء الجوف لوحةً جماليةً رائعة.