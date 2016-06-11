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شاهد.. ضبط 4 آلاف عبوة ماء زمزم مغشوشة في مكة

أبلغ عنها مواطن.. وسُلم الأشخاص لشرطة العزيزية

ساهم مواطن في منع بيع قرابة أربعة آلاف عبوة ماء زمزم حجم كبير مغشوشة، بعدما اشتبه في أحد المواقع بحنوب مكة وأبلغ مركز العمليات الموحدة 911 والذي وجه البلاغ لدوريات الأمن .

وقال المواطن -تحتفظ "سبق" باسمه- أنا من سكان مدينة الرياض ووفقني الله للعمرة في شهر رمضان وبعد الانتهاء منها توجهت إلى قرية تقع على طريق الخواجات جنوب مكة قرابة التاسعة صباحا.

وتابع "لفت نظري حوش يتواجد بداخله عمالة آسيوية وممتلئ بمياه زمزم عن بكرة أبيه، وعندما شاهدني العمال لاحظت عليهم الارتباك وتقدموا باتجاهي يسألونني ماذا تريد؟".

وأردف "تعذرت منهم وغادرت الموقع، واتصلت برقم العمليات الموحد 911 وقدمت معلومات عن الموقع والملاحظات التي فيه، وبعد دقائق معدودة وصلت إحدى دوريات الأمن على وجه السرعة" .

وقال المواطن حاولت إحدى المركبات في الداخل الخروج وعندما شاهدت الدورية عادت للداخل وأغلقت الحوش لتصل بعدها تعزيزات قرابة ست دوريات من دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة رسمية وسرية .

وأضاف: "توالت دوريات الأمن محاصرة الموقع والدخول إلى الحوش، وبتفتيش الموقع عثر بداخله على تريلة محملة بقرابة أربعة آلاف عبوة زمزم جاهزة ومغلفة معدة للتصريف بقيادة مواطن سعودي، وعدد سبعة عمال من جنسية برماوية" .

تم إعداد محضر بالحالة والمضبوطات وإشعار مندوب البلدية بالحالة وسلم الأشخاص لشرطة العزيزية تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ضبط 4 آلاف عبوة ماء زمزم مغشوشة في مكة
سبق

ساهم مواطن في منع بيع قرابة أربعة آلاف عبوة ماء زمزم حجم كبير مغشوشة، بعدما اشتبه في أحد المواقع بحنوب مكة وأبلغ مركز العمليات الموحدة 911 والذي وجه البلاغ لدوريات الأمن .

وقال المواطن -تحتفظ "سبق" باسمه- أنا من سكان مدينة الرياض ووفقني الله للعمرة في شهر رمضان وبعد الانتهاء منها توجهت إلى قرية تقع على طريق الخواجات جنوب مكة قرابة التاسعة صباحا.

وتابع "لفت نظري حوش يتواجد بداخله عمالة آسيوية وممتلئ بمياه زمزم عن بكرة أبيه، وعندما شاهدني العمال لاحظت عليهم الارتباك وتقدموا باتجاهي يسألونني ماذا تريد؟".

وأردف "تعذرت منهم وغادرت الموقع، واتصلت برقم العمليات الموحد 911 وقدمت معلومات عن الموقع والملاحظات التي فيه، وبعد دقائق معدودة وصلت إحدى دوريات الأمن على وجه السرعة" .

وقال المواطن حاولت إحدى المركبات في الداخل الخروج وعندما شاهدت الدورية عادت للداخل وأغلقت الحوش لتصل بعدها تعزيزات قرابة ست دوريات من دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة رسمية وسرية .

وأضاف: "توالت دوريات الأمن محاصرة الموقع والدخول إلى الحوش، وبتفتيش الموقع عثر بداخله على تريلة محملة بقرابة أربعة آلاف عبوة زمزم جاهزة ومغلفة معدة للتصريف بقيادة مواطن سعودي، وعدد سبعة عمال من جنسية برماوية" .

تم إعداد محضر بالحالة والمضبوطات وإشعار مندوب البلدية بالحالة وسلم الأشخاص لشرطة العزيزية تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص .

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
03:13 PM

شاهد.. ضبط 4 آلاف عبوة ماء زمزم مغشوشة في مكة

أبلغ عنها مواطن.. وسُلم الأشخاص لشرطة العزيزية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
35
16,015

ساهم مواطن في منع بيع قرابة أربعة آلاف عبوة ماء زمزم حجم كبير مغشوشة، بعدما اشتبه في أحد المواقع بحنوب مكة وأبلغ مركز العمليات الموحدة 911 والذي وجه البلاغ لدوريات الأمن .

وقال المواطن -تحتفظ "سبق" باسمه- أنا من سكان مدينة الرياض ووفقني الله للعمرة في شهر رمضان وبعد الانتهاء منها توجهت إلى قرية تقع على طريق الخواجات جنوب مكة قرابة التاسعة صباحا.

وتابع "لفت نظري حوش يتواجد بداخله عمالة آسيوية وممتلئ بمياه زمزم عن بكرة أبيه، وعندما شاهدني العمال لاحظت عليهم الارتباك وتقدموا باتجاهي يسألونني ماذا تريد؟".

وأردف "تعذرت منهم وغادرت الموقع، واتصلت برقم العمليات الموحد 911 وقدمت معلومات عن الموقع والملاحظات التي فيه، وبعد دقائق معدودة وصلت إحدى دوريات الأمن على وجه السرعة" .

وقال المواطن حاولت إحدى المركبات في الداخل الخروج وعندما شاهدت الدورية عادت للداخل وأغلقت الحوش لتصل بعدها تعزيزات قرابة ست دوريات من دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة رسمية وسرية .

وأضاف: "توالت دوريات الأمن محاصرة الموقع والدخول إلى الحوش، وبتفتيش الموقع عثر بداخله على تريلة محملة بقرابة أربعة آلاف عبوة زمزم جاهزة ومغلفة معدة للتصريف بقيادة مواطن سعودي، وعدد سبعة عمال من جنسية برماوية" .

تم إعداد محضر بالحالة والمضبوطات وإشعار مندوب البلدية بالحالة وسلم الأشخاص لشرطة العزيزية تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص .

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