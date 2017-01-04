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شاهد.. ضبط 5 مصانع لإنتاج وتوزيع الخمور داخل مزارع الموز بجازان

الإطاحة بـ 413 مخالفاً من الجنسية الأفريقية ضمن الحملات الأمنية بالمنطقة

تمكنت الفرق الميدانية بشرطة منطقة جازان والجهات الأمنية ذات العلاقة من كشف خمسة مصانع معدة لتجهيز وبيع الخمور وضبط بداخلها 11 شخصا من الجنسية الأفريقية.

 

جاء ذلك في إطار الحملة الأمنية التي تنفذها الدوريات بالمنطقة وفق منظومة محكمة من التحريات .

 

وخلال الحملة تم ضبط أربعة من هذه المصانع في مزارع خارج العمران بمحافظة بيش مخفين نشاطهم بين أشجار الموز التي تشتهر بها تلك المزارع حيث عثر بها على أدوات ووسائل التصنيع باﻹضافة لضبط ٢٥٠ جركل سعة ٢٥لترا مملوءة بالمسكر جاهزة للترويج.

 

وشملت الحملة محافظة فيفا حيث وجد استغلال إحدى المزارع موقعا لصناعة الخمور وتبين بأن من يدير تلك المزارع مجموعة من الأفارقة المخالفين حيث يقدمون على استئجارها من أصحابها ليمارسوا فيها تصنيع وإعداد الخمور والمسكرات والترويج لها خلف غطاء كثيف من لفيف الأشجار في ظل ما يخيم على بعض من تلك المزارع من هجران وتفريط في استغلالها والانتفاع الزراعي منها.

 

إلى هذا أطاح رجال اﻷمن في الحملة بـ413 مخالفا من الجنسية الافريقية باﻹضافة لضبط ثلاث مركبات مسروقة واربع ناقلة لمخالفين أفارقة بلغ عدد ما بها من المخالفين 25 مخالفا بينهم نساء في محافظة فيفا. 

 

من جانيه وفي سياق متصل أكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي تقديره للجهود الميدانية والواجب من ابناءه رجال الشرطة والجهات الأمنية المشاركة، بالمنطقة فيما تحقق وما يتم من حملات يوما بعد اخر ومجهودات الضبط لمصانع الخمور وكشف ستارها، مشيرا إلى ان تلك الحملات متواصلة، مؤكدا في ذات الوقت بأن تأجير المزارع على المخالفين والمجهولين يعد مخالفة للنظام وأنه ستطبق التعليمات بحق من يقدم على ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ضبط 5 مصانع لإنتاج وتوزيع الخمور داخل مزارع الموز بجازان
سبق

تمكنت الفرق الميدانية بشرطة منطقة جازان والجهات الأمنية ذات العلاقة من كشف خمسة مصانع معدة لتجهيز وبيع الخمور وضبط بداخلها 11 شخصا من الجنسية الأفريقية.

 

جاء ذلك في إطار الحملة الأمنية التي تنفذها الدوريات بالمنطقة وفق منظومة محكمة من التحريات .

 

وخلال الحملة تم ضبط أربعة من هذه المصانع في مزارع خارج العمران بمحافظة بيش مخفين نشاطهم بين أشجار الموز التي تشتهر بها تلك المزارع حيث عثر بها على أدوات ووسائل التصنيع باﻹضافة لضبط ٢٥٠ جركل سعة ٢٥لترا مملوءة بالمسكر جاهزة للترويج.

 

وشملت الحملة محافظة فيفا حيث وجد استغلال إحدى المزارع موقعا لصناعة الخمور وتبين بأن من يدير تلك المزارع مجموعة من الأفارقة المخالفين حيث يقدمون على استئجارها من أصحابها ليمارسوا فيها تصنيع وإعداد الخمور والمسكرات والترويج لها خلف غطاء كثيف من لفيف الأشجار في ظل ما يخيم على بعض من تلك المزارع من هجران وتفريط في استغلالها والانتفاع الزراعي منها.

 

إلى هذا أطاح رجال اﻷمن في الحملة بـ413 مخالفا من الجنسية الافريقية باﻹضافة لضبط ثلاث مركبات مسروقة واربع ناقلة لمخالفين أفارقة بلغ عدد ما بها من المخالفين 25 مخالفا بينهم نساء في محافظة فيفا. 

 

من جانيه وفي سياق متصل أكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي تقديره للجهود الميدانية والواجب من ابناءه رجال الشرطة والجهات الأمنية المشاركة، بالمنطقة فيما تحقق وما يتم من حملات يوما بعد اخر ومجهودات الضبط لمصانع الخمور وكشف ستارها، مشيرا إلى ان تلك الحملات متواصلة، مؤكدا في ذات الوقت بأن تأجير المزارع على المخالفين والمجهولين يعد مخالفة للنظام وأنه ستطبق التعليمات بحق من يقدم على ذلك.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
04:12 PM
الإطاحة بـ 413 مخالفاً من الجنسية الأفريقية ضمن الحملات الأمنية بالمنطقة

شاهد.. ضبط 5 مصانع لإنتاج وتوزيع الخمور داخل مزارع الموز بجازان

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فهد كاملي - جازان
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8,225

تمكنت الفرق الميدانية بشرطة منطقة جازان والجهات الأمنية ذات العلاقة من كشف خمسة مصانع معدة لتجهيز وبيع الخمور وضبط بداخلها 11 شخصا من الجنسية الأفريقية.

 

جاء ذلك في إطار الحملة الأمنية التي تنفذها الدوريات بالمنطقة وفق منظومة محكمة من التحريات .

 

وخلال الحملة تم ضبط أربعة من هذه المصانع في مزارع خارج العمران بمحافظة بيش مخفين نشاطهم بين أشجار الموز التي تشتهر بها تلك المزارع حيث عثر بها على أدوات ووسائل التصنيع باﻹضافة لضبط ٢٥٠ جركل سعة ٢٥لترا مملوءة بالمسكر جاهزة للترويج.

 

وشملت الحملة محافظة فيفا حيث وجد استغلال إحدى المزارع موقعا لصناعة الخمور وتبين بأن من يدير تلك المزارع مجموعة من الأفارقة المخالفين حيث يقدمون على استئجارها من أصحابها ليمارسوا فيها تصنيع وإعداد الخمور والمسكرات والترويج لها خلف غطاء كثيف من لفيف الأشجار في ظل ما يخيم على بعض من تلك المزارع من هجران وتفريط في استغلالها والانتفاع الزراعي منها.

 

إلى هذا أطاح رجال اﻷمن في الحملة بـ413 مخالفا من الجنسية الافريقية باﻹضافة لضبط ثلاث مركبات مسروقة واربع ناقلة لمخالفين أفارقة بلغ عدد ما بها من المخالفين 25 مخالفا بينهم نساء في محافظة فيفا. 

 

من جانيه وفي سياق متصل أكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي تقديره للجهود الميدانية والواجب من ابناءه رجال الشرطة والجهات الأمنية المشاركة، بالمنطقة فيما تحقق وما يتم من حملات يوما بعد اخر ومجهودات الضبط لمصانع الخمور وكشف ستارها، مشيرا إلى ان تلك الحملات متواصلة، مؤكدا في ذات الوقت بأن تأجير المزارع على المخالفين والمجهولين يعد مخالفة للنظام وأنه ستطبق التعليمات بحق من يقدم على ذلك.

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