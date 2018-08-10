شاهد.. عدادات كهرباء بلا أقفال منتشرة بـ"أحياء الرياض" تُنذر بخطر حقيقي

لقطات رَصَدها مواطن.. ومطالبات بتسويرها أسوة بمحولات شركات الاتصالات

طالَبَ مواطنون، بدرء خطر عدادات كهرباء مكشوفة منتشرة في أحياء مدينة الرياض؛ مشيرين إلى أن هذه العدادات تُنذر بحدوث خطر حقيقي على المارة والأطفال على وجه الخصوص.

ورصدت عدسة المواطن "علي الخبراني" صوراً عدة لعدادات كهرباء بدون أقفال مفتوحة الأبواب، وبعضها بأسلاك كهربائية مكشوفة.

وقال "الخبراني" لـ"سبق": إنه يجب على شركة الكهرباء العمل على تسوير عدادات الكهرباء؛ حيث تشكل خطراً حقيقياً على المارة والأطفال.

واختتم: "تقوم شركات الاتصالات بالمملكة بتسوير محولات الكهرباء المغذية للأبراج، وفي المقابل يوجد إهمال واضح للعيان من قِبَل شركة الكهرباء والمقاولين المرتبطين بالشركة، بخصوص عدم تسوير عدادات الكهرباء".