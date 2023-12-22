شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة عن العملية الإرهابية بالكرك الأردنية

قال: داعشي مسلح فتح النار على عناصر الشرطة

قال أحد شهود العيان للاشتباكات التي وقعت قرب مدينة الكرك جنوبي الأردن قبل ثلاثة أيام، وأدت لمقتل 4 من رجال الأمن وأحد المسلحين واعتقال آخر إنه شاهد مسلحا يصعد على سطح المنزل وهو يردد هتافات موالية لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأضاف وفق ما ذكرته "رويترز" أن هذا المسلح فتح النار من سلاحه على عناصر الشرطة التي لاحقته.

وكانت صور قد أظهرت آثار الطلقات النارية في جدران المنزل الذي تحصن داخله مسلحان واشتبكا مع عناصر الأمن لساعات، وأصيب في هذه الاشتباكات 12 من عناصر الأمن بجروح متفاوتة.