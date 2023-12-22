النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة عن العملية الإرهابية بالكرك الأردنية

قال: داعشي مسلح فتح النار على عناصر الشرطة

قال أحد شهود العيان للاشتباكات التي وقعت قرب مدينة الكرك جنوبي الأردن قبل ثلاثة أيام، وأدت لمقتل 4 من رجال الأمن وأحد المسلحين واعتقال آخر إنه شاهد مسلحا يصعد على سطح المنزل وهو يردد هتافات موالية لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأضاف وفق ما ذكرته "رويترز" أن هذا المسلح فتح النار من سلاحه على عناصر الشرطة التي لاحقته. 

وكانت صور قد أظهرت آثار الطلقات النارية في جدران المنزل الذي تحصن داخله مسلحان واشتبكا مع عناصر الأمن لساعات، وأصيب في هذه الاشتباكات 12 من عناصر الأمن بجروح متفاوتة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة عن العملية الإرهابية بالكرك الأردنية
سبق

قال أحد شهود العيان للاشتباكات التي وقعت قرب مدينة الكرك جنوبي الأردن قبل ثلاثة أيام، وأدت لمقتل 4 من رجال الأمن وأحد المسلحين واعتقال آخر إنه شاهد مسلحا يصعد على سطح المنزل وهو يردد هتافات موالية لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأضاف وفق ما ذكرته "رويترز" أن هذا المسلح فتح النار من سلاحه على عناصر الشرطة التي لاحقته. 

وكانت صور قد أظهرت آثار الطلقات النارية في جدران المنزل الذي تحصن داخله مسلحان واشتبكا مع عناصر الأمن لساعات، وأصيب في هذه الاشتباكات 12 من عناصر الأمن بجروح متفاوتة.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
08:35 PM
قال: داعشي مسلح فتح النار على عناصر الشرطة

شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة عن العملية الإرهابية بالكرك الأردنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,691

قال أحد شهود العيان للاشتباكات التي وقعت قرب مدينة الكرك جنوبي الأردن قبل ثلاثة أيام، وأدت لمقتل 4 من رجال الأمن وأحد المسلحين واعتقال آخر إنه شاهد مسلحا يصعد على سطح المنزل وهو يردد هتافات موالية لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأضاف وفق ما ذكرته "رويترز" أن هذا المسلح فتح النار من سلاحه على عناصر الشرطة التي لاحقته. 

وكانت صور قد أظهرت آثار الطلقات النارية في جدران المنزل الذي تحصن داخله مسلحان واشتبكا مع عناصر الأمن لساعات، وأصيب في هذه الاشتباكات 12 من عناصر الأمن بجروح متفاوتة.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,886
1200

1200

17 ديسمبر
5,360
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,739
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,072

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة