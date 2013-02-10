شاهد.. فاعل خير يستنطق جدران جامع بتبوك: "كملوني يا أهل الخير"

رسالة استوقفت المارة وجرى تداولها بشكل واسع لتلفت انتباه المحسنين

استنطق أحد فاعلي الخير جدران جامع تحت الإنشاء بحي الراجحي بتبوك؛ بعد أن كتب على جدرانه الأسمنتية عبارة "كملوني يا أهل الخير"؛ وكأن ما كتبه لسان حال الجامع الذي مضى على بقائه أكثر من 4 سنوات.

وجاءت الرسالة التي استوقفت عدداً من المارة، وتم تداولها بشكل واسع لتلفت انتباه المحسنين من مناداة الجامع؛ للمساهمة في إكمال بنائه، بعد أن عمد فاعل الخير لكتابتها على عدد من جهات الجامع.