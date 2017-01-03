شاهد.. فتحات تصريف مكشوفة تدق ناقوس الخطر بحي الأمير فهد بالخفجي

مواطن يناشد عبر "سبق" الجهات المسؤولة سرعة التحرك ومعالجة الوضع

يشكل عدد من فتحات التصريف المكشوفة خطراً على مرتادي وقاطني حي الأمير فهد بن سلمان في محافظة الخفجي حيث توجد في مكان غير بعيد عن منازل أهل الحي.

وذكر المواطن ثامر الصالح والذي يعمل معلماً في إحدى مدارس الحي لـ " سبق" أنه ومنذ فترة طويلة وأثناء تردده لعمله يومياً لفت نظره وجود عدد من فتحات التصريف بدون وجود ما يحذر منها.

وأضاف الصالح أنه عند الاقتراب منها وجد المفاجأة حيث أن جميع هذه الفتحات مكشوفة وبلا أغطية وتقع بالقرب من عدد من المدراس في الحي وبعض المنازل مما ينذر بوقوع كارثة، لا سمح الله في حال اقترب منها أحد الأطفال.

وناشد الصالح الجهات المسئولة في المحافظة سرعة التحرك ومعالجة الوضع قبل تعرض أحد الأطفال للوقوع فيها.