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شاهد.. فَرضية حريق وهمي ناجحة بمبنى "قوة الطوارئ" في "وادي الدواسر"

"آل هقشة": تهدف لتحقيق أعلى درجات السلامة حفاظاً على أرواح منسوبيها

نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، تجربة فرضية حريق وهمي ناجحة في مبنى قوة الطوارئ الخاصة بالمحافظة.
 
وأوضح مدير الإدارة "المقدم تركي بن عايض آل هقشة"، أنه استمراراً لخطط الفرضيات التي ينفذها الدفاع المدني، وبالتعاون مع قوة الطوارئ الخاصة؛ فقد تم تنفيذ هذه الفرضية الناجحة حفاظاً على أرواح منسوبي القوة والممتلكات.
 
وأضاف أن إدارة الدفاع المدني بالمحافظة تسعى إلى تحقيق روح العمل الجماعي بين القطاعات للوصول إلى أعلى درجات السلامة، وجني ثمار خطط الفرضية؛ وذلك من خلال الوقوف على الإيجابيات وتطويرها ومعرفة السلبيات والعمل على تلافيها أثناء الحوادث الحقيقية بين كافة الجهات المعنية.
 
وفي نهاية التجربة شكر "آل هقشة" ضباط وأفراد قوة الطوارئ الخاصة بالمحافظة على تعاونهم، وللمشاركين على الجهود التي بذلت من أجل رفع الجاهزية تجاه أي طارئ لا قدر الله.

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شاهد.. فَرضية حريق وهمي ناجحة بمبنى "قوة الطوارئ" في "وادي الدواسر"
سبق
نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، تجربة فرضية حريق وهمي ناجحة في مبنى قوة الطوارئ الخاصة بالمحافظة.
 
وأوضح مدير الإدارة "المقدم تركي بن عايض آل هقشة"، أنه استمراراً لخطط الفرضيات التي ينفذها الدفاع المدني، وبالتعاون مع قوة الطوارئ الخاصة؛ فقد تم تنفيذ هذه الفرضية الناجحة حفاظاً على أرواح منسوبي القوة والممتلكات.
 
وأضاف أن إدارة الدفاع المدني بالمحافظة تسعى إلى تحقيق روح العمل الجماعي بين القطاعات للوصول إلى أعلى درجات السلامة، وجني ثمار خطط الفرضية؛ وذلك من خلال الوقوف على الإيجابيات وتطويرها ومعرفة السلبيات والعمل على تلافيها أثناء الحوادث الحقيقية بين كافة الجهات المعنية.
 
وفي نهاية التجربة شكر "آل هقشة" ضباط وأفراد قوة الطوارئ الخاصة بالمحافظة على تعاونهم، وللمشاركين على الجهود التي بذلت من أجل رفع الجاهزية تجاه أي طارئ لا قدر الله.
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
10:28 PM
"آل هقشة": تهدف لتحقيق أعلى درجات السلامة حفاظاً على أرواح منسوبيها

شاهد.. فَرضية حريق وهمي ناجحة بمبنى "قوة الطوارئ" في "وادي الدواسر"

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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481

نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، تجربة فرضية حريق وهمي ناجحة في مبنى قوة الطوارئ الخاصة بالمحافظة.
 
وأوضح مدير الإدارة "المقدم تركي بن عايض آل هقشة"، أنه استمراراً لخطط الفرضيات التي ينفذها الدفاع المدني، وبالتعاون مع قوة الطوارئ الخاصة؛ فقد تم تنفيذ هذه الفرضية الناجحة حفاظاً على أرواح منسوبي القوة والممتلكات.
 
وأضاف أن إدارة الدفاع المدني بالمحافظة تسعى إلى تحقيق روح العمل الجماعي بين القطاعات للوصول إلى أعلى درجات السلامة، وجني ثمار خطط الفرضية؛ وذلك من خلال الوقوف على الإيجابيات وتطويرها ومعرفة السلبيات والعمل على تلافيها أثناء الحوادث الحقيقية بين كافة الجهات المعنية.
 
وفي نهاية التجربة شكر "آل هقشة" ضباط وأفراد قوة الطوارئ الخاصة بالمحافظة على تعاونهم، وللمشاركين على الجهود التي بذلت من أجل رفع الجاهزية تجاه أي طارئ لا قدر الله.

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