شاهد .. فيديو يوثّق سرقات "الباحث عن وظيفة" في الرياض

استغل وقت الصلاة فاستولى على محتويات المكاتب ومحافظ الموظفين

وثّقت كاميرات المراقبة في مكاتب إحدى الشركات، داخل مجمع تجاري على طريق الملك عبدالعزيز، بالقرب من مخرج 5 بالرياض، سرقات مراجع كان قد أوهم الموظفين في الشركة بأنه يبحث عن وظيفة.

تفصيلاً؛ حدثت الواقعة، عصر الإثنين الماضي، عندما دخل اللص لمقر الشركة في وقت صلاة العصر؛ حيث ادّعى أنه يبحث عن وظيفة، قبل أن يستغل أداء الموظفين الصلاة، ويتجه إلى سرقة محافظهم ومحتويات المكاتب.

مسؤولو الشركة قدّموا بلاغات رسمية ضدّ اللص مدعومةً بمقاطع الفيديو التي وثّقتها كاميرات المراقبة.