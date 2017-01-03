شاهد.. قائد قوات أمن المنشآت يفتتح نقطتي تفتيش ذكيتين بمدينة ينبع الصناعية

كما افتتح مبنى الحماية الفنية بقوة أمن المنشآت

افتتح قائد قوات أمن المنشآت "اللواء سعد بن حسن الجباري"، ونائب رئيس الأمن والسلامة بشركة أرامكو السعودية "المهندس بدر بن فهد القدران"؛ نقطتي تفتيش ذكيتين بمدينة ينبع الصناعية؛ حيث تعد هذه النقاط باكورة مشروع أرامكو السعودية لبناء عدد من نقاط التفتيش الذكية بعدد من مناطق المملكة.



وفور وصول اللواء "الجباري" للموقع تم قص شريط افتتاح مبنى نقطة التفتيش الذكية الأولى والتجول داخل المبنى والاطلاع على كافة محتوياته التي تم تجهيزها عن طريق شركة أرامكو السعودية.



وفي نهاية حفل الافتتاح أثنى اللواء "الجباري" على الدور الكبير لشركة أرامكو وما تقدمه من دعم ومساندة في كافة أعمال القوات في جميع مناطق المملكة، وقدم شكره الخاص للمهندس "بدر القدران" على جهوده المتواصلة ودعمه غير المحدود لمنسوبي قوات أمن المنشآت.



وأضاف "الجباري": "افتتاحنا لهذا المبنى في هذا اليوم المبارك يعد امتدادًا لتوجيهات قيادتنا العليا في العمل بتكامل مع كل القطاعات المدنية والأمنية والوصول إلى العمل بروح الفريق الواحد؛ وذلك بهدف توفير أعلى درجات الأمن والحماية لمنشآت وطننا الغالي".



كما افتتح اللواء "الجباري" مبنى الحماية الفنية بقوة أمن المنشآت بمحافظة ينبع الذي تم تشييده من قبل الهيئة الملكية بينبع على مساحة تفوق عشرة آلاف متر مربع، ويضم العديد من المباني الإدارية، ويعد ثمرة جهود متواصلة مع الهيئة الملكية لتهيئة بيئة العمل المناسبة لمنسوبي القوات.



وقدم شكره وكافة منسوبي القوات لرئيس الهيئة الملكية بينبع وكافة العاملين بالهيئة؛ على جهودهم المتواصلة وعملهم المشترك مع منسوبي القوات، كما حث منسوبي القوات على الاستفادة من مثل هذه الإمكانيات لتوفير أعلى درجات الأمن والحماية لمنشآت وطننا الغالي، ونسأل الله أن يديم على بلدنا الطاهرة نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبدالعزيز"، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهم الله جميعًا.

