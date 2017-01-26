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شاهد.. كيف شطَر قطارٌ شاحنةً إلى نصفين

أظهرت لقطات فيديو حديثة مشهداً مخيفاً؛ حيث اصطدم قطار، كان قادماً بسرعة فائقة، بشاحنة تابعة لشركة "فيديكس" للشحن، في شمال سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية.

 

وحسب ما أظهره فيديو، التقطته كاميرا أمامية لسيارة كانت بالمكان ذاته؛ فإن نظام الإنذار، الذي يخبر السائقين أن هناك قطاراً قادماً، لم يكن يعمل في ذلك الوقت.

 

وقال موقع "سكاي نيوز عربية": لحظة مرور الشاحنة فوق السكة الحديدية، فوجئ السائق بالسرعة الفائقة للقطار، الذي اصطدم بسيارته وحطم مقطورتها بشكل كامل.

 

ولحسن الحظ لم يُصب السائق بأي أذى.

 

ويُفترض أن يعمل نظام الإنذار لحظة قدوم القطار؛ إذ يتم إغلاق الطريق من الاتجاهين، وتتوقف كل السيارات إلى حين مرور القطار.

 

وقالت السلطات المحلية: "من الواضح أنه حدث خطأ ما.. نحن نحقق في الحادث".

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شاهد.. كيف شطَر قطارٌ شاحنةً إلى نصفين
سبق

أظهرت لقطات فيديو حديثة مشهداً مخيفاً؛ حيث اصطدم قطار، كان قادماً بسرعة فائقة، بشاحنة تابعة لشركة "فيديكس" للشحن، في شمال سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية.

 

وحسب ما أظهره فيديو، التقطته كاميرا أمامية لسيارة كانت بالمكان ذاته؛ فإن نظام الإنذار، الذي يخبر السائقين أن هناك قطاراً قادماً، لم يكن يعمل في ذلك الوقت.

 

وقال موقع "سكاي نيوز عربية": لحظة مرور الشاحنة فوق السكة الحديدية، فوجئ السائق بالسرعة الفائقة للقطار، الذي اصطدم بسيارته وحطم مقطورتها بشكل كامل.

 

ولحسن الحظ لم يُصب السائق بأي أذى.

 

ويُفترض أن يعمل نظام الإنذار لحظة قدوم القطار؛ إذ يتم إغلاق الطريق من الاتجاهين، وتتوقف كل السيارات إلى حين مرور القطار.

 

وقالت السلطات المحلية: "من الواضح أنه حدث خطأ ما.. نحن نحقق في الحادث".

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
12:35 PM

شاهد.. كيف شطَر قطارٌ شاحنةً إلى نصفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,426

أظهرت لقطات فيديو حديثة مشهداً مخيفاً؛ حيث اصطدم قطار، كان قادماً بسرعة فائقة، بشاحنة تابعة لشركة "فيديكس" للشحن، في شمال سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية.

 

وحسب ما أظهره فيديو، التقطته كاميرا أمامية لسيارة كانت بالمكان ذاته؛ فإن نظام الإنذار، الذي يخبر السائقين أن هناك قطاراً قادماً، لم يكن يعمل في ذلك الوقت.

 

وقال موقع "سكاي نيوز عربية": لحظة مرور الشاحنة فوق السكة الحديدية، فوجئ السائق بالسرعة الفائقة للقطار، الذي اصطدم بسيارته وحطم مقطورتها بشكل كامل.

 

ولحسن الحظ لم يُصب السائق بأي أذى.

 

ويُفترض أن يعمل نظام الإنذار لحظة قدوم القطار؛ إذ يتم إغلاق الطريق من الاتجاهين، وتتوقف كل السيارات إلى حين مرور القطار.

 

وقالت السلطات المحلية: "من الواضح أنه حدث خطأ ما.. نحن نحقق في الحادث".

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