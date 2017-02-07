شاهد.. لوحة ضخمة تلفت الأنظار على طريق مطار الرياض.. أكبر "لونية" بالمملكة

وُصفت بالعمل الفني و"الأذكى".. وفيديو على مواقع التواصل يتناول ألوانها وعبارتها

"نعتذر عن الاختصار.. هذه اللوحة لا تكفي لعرض جميع ألواننا" عبارة لفتت الأنظار واسترعت الانتباه في أكبر لوحة لونية لدهانات الجزيرة على طريق مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، وحظيت اللوحة باهتمام واسع حتى على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تلقت دهانات الجزيرة الكثير من الاتصالات المعبرة عن الإعجاب باللوحة اللونية الكبيرة التي صممت بطول 250 متراً وارتفاع 12 متراً لتكون أكبر لوحة لونية في المملكة.

لم يقف سيل الإعجاب عند الاتصالات الكثيرة فحسب، إنما أخذ بعداً آخر حدا بعدد من المعجبين لنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تستعرض اللوحة بألوانها الكثيرة والجميلة وعبارتها اللافتة.

وفي تغريدة على "تويتر" رأت إحدى المعجبات أن هذه اللوحة عمل فني، معتبرة إيّاها أنها "أذكى إعلانات دهانات الجزيرة"، بحسب وصفها.

وأعرب نائب المدير العام لشؤون التسويق والاتصال في شركة دهانات الجزيرة وائل بن محمد الرميح، عن بالغ شكره وتقديره لكل المعجبين باللوحة اللونية الكبيرة، مؤكّداً إصرار الشركة على تنويع ابتكاراتها وإبداعاتها في مسيرتها الريادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وعلى غرار اللوحة اللونية الكبيرة في مدينة الرياض، صممت دهانات الجزيرة لوحة لونية كبيرة زيّنت طريق مطار أبها الإقليمي.

يُذكر أن دهانات الجزيرة أصدرت كتاباً بعنوان "الحلول اللونيّة" يقدّم مقترحات وحلولاً لونيّة للمباني وغرفها بأنواعها كالصالة وغرفة الاستقبال وغرفة المعيشة وغرفة المكتب وغرفة النوم بالإضافة إلى مرافق المبنى كالمطبخ وأماكن لعب الأطفال... إلخ، ويوفر وجبة دسمة ومفيدة تغني عن التخبّط في اختيار الألوان، ويعدّ وصفة سحرية للراغبين بطلاء منازلهم أو تجديد طلائها وكلّ المشتغلين والمهتمين بعالم الألوان والديكور".