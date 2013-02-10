شاهد.. مجازف يتجاوز مركز الضبط بحقل بسرعة 200 كلم

مصادر: الجهات الأمنية تبحث عنه بعد انتشار الفيديو

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بحقل تبحث عن مجهول وثّق سرعته بسيارة جيب من نوع شاص وهي تصل إلى 200 كليومتر في الساعة وتجاوز بها مركز الضبط الأمني للمحافظة.

وأشارت معلومات لـ "سبق" إلى أن الجهات الأمنية بدأت البحث عنه بعد انتشار مقطع فيديو اليوم على تطبيقات الهواتف الذكية، ولم تحدد وقت التصوير.